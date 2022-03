Schönefeld

Auf einen DAF-Truck hatten es Kriminelle am Montagabend in der Mirastraße in Schönefeld abgesehen. Der Lkw-Diebstahl gelang zum Glück nicht, aber die Eindringlinge brachen Sicherungskästen und Schlösser auf und stahlen etwa 100 Liter Dieselkraftstoff aus den Tanks. Erste Schadensbilanz: mehr als 2.000 Euro.

Mehrere zehntausend Euro Schaden nach Auffahrunfall in Waltersdorf

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagnachmittag in Waltersdorf an der Ecke der Grünauer Straße/Apfelweg. Bei der Kollision eines Audi mit einem Opel blieben die Insassen unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die vorläufige Gesamtschadensbilanz weist mehrere zehntausend Euro aus.

Königs Wusterhausen: Zweimal die Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt führte am Montag zu Unfällen in Königs Wusterhausen. Auf dem Schlossplatz kollidierten zwei Renault-Kleinwagen, in der Chausseestraße ein Pkw VW und ein Kleintransporter; danach musste der Golf abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Zu Buche stehen Sachschäden in Höhe von 5000 und 10.000 Euro.

Linienbus rammt Kleinwagen auf Landstraße bei Mittenwalde

Auf der Landstraße zwischen Brusendorf und Ragow ereignete sich am Montag kurz nach 18 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach einem Fehler beim Abbiegen hatte ein Mercedes-Linienbus einen Skoda-Kleinwagen gerammt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden und beide Fahrzeuge blieben fahrtüchtig. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro.

Von MAZonline