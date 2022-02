Schönefeld

Beamte kontrollierten am Mittwochmorgen einen VW in der Altglienicker Chaussee und einen Honda in der Hans-Dachser-Allee. Die Fahrer (42 und 24) standen unter Drogen.

Tests reagierten positiv auf Amphetamine. Nach den beweissichernden Blutproben wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt. Gegen einen Beifahrer (42) lag internationaler Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und wird in eine JVA überstellt.

Schulzendorf: 28-Jähriger unter Drogen unterwegs

Beamte stoppten am Dienstagabend den Fahrer (28) eines Kleinkraftrades in der Dorfstraße in Schulzendorf. Er gab zu, keine Fahrerlaubnis zu haben. Ein Test zeigte den Konsum von Cannabis an. Am Krad waren abgelaufene Versicherungskennzeichen montiert.

Wildau und Zerndorf: Unfälle mit Blechschaden

Ein Seat und BMW sind am frühen Dienstagnachmittag in der Bergstraße in Wildau zusammengestoßen. Der Schaden betrug etwa 1.200 Euro. Durch eine kurze Unaufmerksamkeit kollidierten später ein Mercedes-Lkw und ein VW in der Alten Werftstraße in Zernsdorf. Der Schaden hier belief sich auf rund 3.000 Euro.

Königs Wusterhausen: Scheibe eingeschlagen, Kat gestohlen

Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch in der Johannes-R.-Becher-Straße in Königs Wusterhausen die Seitenscheibe eines Audi eingeschlagen worden, was mehrere Hundert Euro Sachschaden bedeutete.

Von einem Honda in der Heinrich-Heine-Straße wurde dagegen der Katalysator demontiert. Hier lag der verursachte Schaden bei mindestens 1200 Euro.

