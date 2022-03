Schulzendorf

Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, nachdem am späten Montagnachmittag in der Richard-Wagner-Straße in Schulzendorf ein Brand ausgebrochen war. Das Vordach eines Nebengebäudes stand aus bislang unbekannter Ursache in Flammen. Das Feuer zog auch einen angrenzenden Bungalow in Mitleidenschaft. Personen waren nicht gefährdet und der Löscheinsatz nach einer Stunde beendet. Kriminaltechniker und Brandermittler kamen zum Einsatz. Zur Höhe der Sachschäden liegen bislang keine Informationen vor.

Königs Wusterhausen: Hochwertige Fahrräder aus Keller entwendet

Am Montagabend wurde der Polizei angezeigt, dass Diebe ihr Unwesen in einem Wohnhaus im Schulweg getrieben hatten. Zwei hochwertige Fahrräder waren aus einem Keller gestohlen worden, so dass sich die Schäden auf fast 2.500 Euro summierten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Schreck in der Morgenstunde: Rauch von einem Balkon in KW

Bewohner der Schenkendorfer Flur riefen am Dienstag gegen 3.45 Uhr die Feuerwehr, da sie eine intensive Rauchentwicklung festgestellt hatten. Auf einem Balkon war ersten Ermittlungen zufolge nach dem fahrlässigen Umgang mit einer brennenden Zigarette ein Plastikbehälter verschmort.

Nur durch das schnelle Löschen konnte ein Übergreifen auf das Mobiliar verhindert werden, so die Polizei. Die so frühzeitig geweckten Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, der Schaden blieb im geringfügigen Bereich.

Von MAZonline