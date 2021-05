Schulzendorf

Am Montagabend hatten in die Kieler Straße in Schulzendorf Anwohner einen lauten Knall gehört. Der Grund war die Explosion einer Propangasflasche. Der Vorfall hatte einen technischen Defekt zur Ursache. Verletzt wurde niemand und die Schäden liegen bei etwa 1000 Euro. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz, doch es bestand keine weitere Gefahr.

Von MAZonline