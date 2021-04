Schulzendorf: Polizei sucht 82-Jährige

Schulzendorf

Seit Donnerstagvormittag sucht die Polizei eine 82-jährige Frau aus Schulzendorf. Die Vermisste hatte am Vormittag ihr Grundstück im Eschenweg verlassen und wird seither vermisst. Die Frau ist etwa 160 Zentimeter groß, schlank, hat lange graue Haare und einen leicht nach vorne gebeugten Gang. Bekleidet ist sie wahrscheinlich mit einer blauen Daunenjacke, schwarzen Stiefeln, und einer schwarzen Jogginghose. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung von Spürhunden blieben erfolglos. Daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Zeugen sollen sich an die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter der Telefonnummer 03375 2700 oder den Polizeinotruf 110 wenden. Hinweise nimmt die Polizei des Landes Brandenburg auch im Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben entgegen.

Von MAZonline