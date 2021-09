Schwere Diebstähle von Baustellen in Mittenwalde und Deutsch Wusterhausen

Deutsch Wusterhausen/Mittenwalde

Fünf Baucontainer sind auf einen Baustellengelände in Mittenwalde aufgebrochen worden, wurde der Polizei am Sonntagvormittag gemeldet. Kabel, Erdseile und Leitungen, welche augenscheinlich zertrennt und zum Abtransport vorbereitet wurden, sind entwendet worden. Die Kriminaltechnik wurde zur Spurensicherung angefordert. Der voraussichtliche Schaden wird mit rund 50.000 Euro beziffert.

Durch den Bauleiter einer Großbaustelle in einem Gewerbegebiet in Deutsch Wusterhausen wurde der Polizei gemeldet, dass vermutlich in der Nacht zum Sonntag in acht Baucontainer verschiedener Firmen eingebrochen worden ist. Die unbekannten Tatverdächtigen erbeuteten Werkzeuge und Baumaterial in unbekanntem Ausmaß. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt in beiden Fällen.

Von MAZonline