Schwerin

In Abwesenheit seines 64-jährigen Besitzers sind Unbekannte am späten Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Mochheidestrasse in Schwerin eingebrochen.

Die Täter durchwühlten alle Zimmer. Sie entwendeten Bargeld und weitere Wertgegenstände. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von über 5.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Königs Wusterhausen: Kennzeichen über Nacht abgeschraubt

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend die Kennzeichen eines Lkw Iveco entwendet, der im Darwinbogen in Deutsch Wusterhausen abgestellt war. Die Täter demontierten zudem ein weiteres Kennzeichen von einem, vor dem Lkw abgestellten Anhänger. Die Schilder stehen nun in Fahndung.

Krausnick-Großwasserburg: Handtasche mit Dokumenten

aus dem Auto entwendetUnbekannte haben am Sonnabend die Seitenscheibe eines Ford S-Max auf dem Parkplatz von Tropical Islands in Krausnick eingeschlagen.

Das bemerkte dessen Besitzer (36) am Abend: Gestohlen wurde eine Handtasche mit Dokumenten. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Beamte nahmen eine Anzeige auf.

Biebersdorf: Quad-Fahrer bei Ausflug verletzt

Der Ausflug von zwei Quad-Fahrern endete Samstagnachmittag mit einem Unfall: Ein Fahrer (39) und eine Fahrerin (35) wollten von der L 44 auf die Kreisstraße 6116 in Richtung Biebersdorf abbiegen. Der Mann fuhr so dicht auf und rollte übers Hinterrad des Quads vor ihm. Sein Quad überschlug sich. Der Mann stürzte und kam verletzt ins Krankenhaus.

