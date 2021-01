Klein Köris

Traditionell am ersten Sonntag im März öffnet das Freilichtmuseum Germanische Siedlung im Buschweg in Klein Köris seine Pforten für die Besucher. Die „Germanen“ waren voller Elan und hatten viele neue Ideen, schließlich war es doch ihr Jubiläumsjahr. Seit nunmehr 25 Jahren gibt es den Verein „ Freilichtmuseum Germanische Siedlung Klein Köris“. Zum Sommerfest wollte er mit zahlreichen Gästen gebührend die „Silberhochzeit“ feiern. Doch die Coronapandemie machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Mit den Festivitäten wurde es nichts

Auch das „Winterfest“, das für gewöhnlich gegen Ende des Jahres stattfindet, musste ausfallen. Eingeladen zu diesem Fest sind immer die Unterstützer und die Anwohner des Buschweges, die viel Verständnis für den Besucherverkehr aufbringen. „Ohne die vielen Freunde könnten wir die Arbeit nicht schaffen“, sagt Vereinsmitglied Michael Böhm.

Anzeige

„Das Jahr war mit ganz besonderen Herausforderungen besetzt. Sollten wir uns dieses Jahr schenken?“, fragt Michael Böhm in seiner Weihnachtsbotschaft an die Mitglieder des Vereins. Und er beantwortet die Frage gleich selbst: „Ich denke, nein.“ Trotz der Einschränkungen kann der Verein auch auf Positives zurückschauen.

Sonntags auf Erkundung

Viele Besucher, nicht nur aus der Region nutzten die Sonderöffnungszeiten sonntags von 10 bis 16 Uhr. Zwar gab es keine Führungen, aber unter Einhaltung der Hygieneregeln konnten sie das Freilichtmuseum für sich entdecken. In kleinen Gruppen trafen sich Mitglieder und Unterstützer zu zahlreichen Arbeitseinsätzen auf dem Gelände. Vier neue Mitglieder zählt der Verein und viele Interessierte konnten für die Arbeit des Vereines gewonnen werden.

Obenrum alles schick

Ein besonderes Geschenk gab es dann auch noch im Jubiläumsjahr. Auf dem Grubenhaus, dem Wohnhaus und dem Speicher wurden die Schilfdächer durch die Firma „Reetdach, Waske-Dächer“ saniert. Möglich war das durch den positiven Bescheid eines Antrages beim Deutschen Verband für Archäologie zur Förderung eines Projektes im Programm „Soforthilfe Heimatmuseum“. Die Fördersumme betrug 6.450 Euro. Den Eigenanteil von 1.800 Euro hatte das Amt Schenkenländchen übernommen.

Ausstellungsbesuch ist geplant

Nun hoffen die „Germanen“ auf das kommende Jahr. Eventuell klappt ja dann auch noch der ehemals im Herbst geplante Besuch in der James-Simon-Galerie in Berlin. Dort gibt es die Sonderausstellung „Germanen –eine archäologische Bestandsaufnahme“. Dort werden auch Funde von den Ausgrabungen in Klein Köris gezeigt. Für den 19. Juni ist das Sommerfest mit den römischen Freunden unter dem Motto „Beziehungen zwischen Germanen und Römern am Limes“ geplant. „Aber bis es soweit ist, gibt es noch ein bisschen Arbeit“, verrät Michael Böhm – etwa die Vervollkommnung und Fertigstellung der Gebäude.

Siedlung wurde 1995 entdeckt

In Klein Köris wurde 1976 bei Erdarbeiten eine germanische Siedlung entdeckt und bis 1995 großflächig untersucht. Um die Erkenntnisse aus den Grabungen für alle zugänglich zu machen, wurde der Förderverein Germanische Siedlung unter Vorsitz von Sven Gustavs gegründet und das Freilichtmuseum entstand. 2019 erhielt der Verein den Brandenburgischen Denkmalpflegepreis.

Von Gerlinde Irmscher