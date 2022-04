Senzig

Noch vor Mitternacht fiel eine Pkw-Fahrerin am Mittwoch im Bereich Senzig durch ihre auffällige Fahrweise in Schlangenlinien auf und wurde deshalb anschließend durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten bei der 42-Jährigen einen auffälligen Alkoholgeruch fest. Unter Vorwänden lehnte sie einen Atemalkoholtest ab und so wurde eine Blutprobe angeordnet.

Später räumte die Frau ein, doch einige Gläser Wein getrunken zu haben, und bot den Polizisten Geld an, damit sie von weiteren Maßnahmen absehen. Dieses Ansinnen brachte ihr eine weitere Anzeige wegen versuchter Bestechung ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und untersagte die Weiterfahrt. Allerdings wurde diese Frau gegen 1.50 Uhr am frühen Donnerstagmorgen in Königs Wusterhausen am Steuer ihres Pkw angetroffen. Die Polizei veranlasste beweissichernde Blutproben und stellte die Autoschlüssel sicher.

Zeesen: Pkw erfasst 10-jährigen Radfahrer

Von einem Pkw erfasst wurde ein Zehnjähriger, als er mit seinem Fahrrad am frühen Mittwochnachmittag über die August-Bebel-Straße fuhr. Der Junge wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Die Ermittlungen zu den Unfallumständen dauern an.

Großziethen: Vier Fahrzeuge in Auffahrunfall verwickelt

In der Karl-Marx-Straße waren am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr gleich vier Pkws an einem Auffahrunfall beteiligt. Zwei Fahrzeuginsassen verletzten sich und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wurde mit rund 20.000 Euro beziffert.

Radfahrer in Schönefeld fährt gegen parkendes Auto

In der Rotberger Dorfstraße fuhr am Mittwochmittag ein Radfahrer gegen einen ordnungsgemäß parkenden Skoda. Der 66-Jährige verletzte sich, konnte sich aber selbst zur Behandlung begeben. An den Fahrzeugen wurde ein Schaden von rund 2.500 Euro bilanziert.

Fahrzeuge in Zeesen stoßen zusammen

Auf der Spreewaldstraße kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach einem Fehler bei einem Überholvorgang kollidierten sie miteinander und es entstanden Schäden von geschätzten 4.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Von MAZonline