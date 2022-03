Senzig

Bruno F. Apitz ist vor allem aus der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ bekannt. Der Schauspieler, der seit 2008 in Senzig lebt, spielte fast zehn Jahre lang den Hauptkommissar Hans Moor, einen kräftigen, brummigen Typ mit Herz. Apitz, Jahrgang 1957, war nach seinem Studium an der Theaterhochschule in Leipzig auf vielen Bühnen, im Tatort und in Fernseh- und Kinofilmen zu sehen. Aber nicht nur in der darstellenden Kunst, auch in der bildenden ist der vielseitige Mann unterwegs.

Ein Blick auf Arbeiten der Internetseite Kunst kontra Krieg. Quelle: Heidrun Voigt

Als die große Welle der Solidarität mit der Ukraine anbrach, hatte er eine Idee. Unter der Überschrift Kunst kontra Krieg initiierte er eine außergewöhnliche Hilfsaktion. „Die meisten Menschen spenden Geld, aber viele Künstler sind durch Corona gebeutelt, können die Mittel nicht entbehren“, sagt der Schauspieler und Maler. Deshalb stellte er einen Online-Verkauf für von Künstlern gestifteten Werken auf die Beine. Der Erlös geht zu 100 Prozent auf das Spendenkonto der Johanniter „Nothilfe für die Ukraine“ für humanitäre Hilfe der vom Krieg betroffenen Menschen. Unterstützt wird Apitz bei der Aktion von Michael Pommerening vom Kunstregen e. V. aus Berlin.

Promis wie Milan Peschel und Gerit King spenden für Ukraine

Bruno F. Apitz freut sich, dass nicht nur Persönlichkeiten wie Gunter Emmerlich, Milan Peschel oder Gerit Kling für die Aktion spenden, sondern auch viele Künstler aus der Region. Dazu gehören Violeta Vollmer, Gisela Gräning, Horst König, Peter Rensch und Sybille Meister. Auf der von Apitz gestalteten Website kann man einmal die Künstler anklicken und sieht deren kurze Vita sowie die zum Verkauf stehenden Exponate mit Preis. Zudem gibt es eine bildliche Übersicht der Angebote. „Wenn ein Werk jemanden anspringt, erfährt er durch Anklicken des Bildes mehr“, erläutert Apitz. Neben den Arbeiten der bildenden Kunst, werden auch Eintrittskarten, Bücher und CDs – mit Widmung – verkauft.

Der Schauspieler Thorsten Wolf zum Beispiel bietet zwei Karten für eine Kabarettvorstellung im Leipziger Zoo und einen Rundgang durch die dortige Tropenerlebniswelt Gondwanaland an. Ein Abendessen ist inclusive und der Käufer wird persönlich von Wolf begleitet. Bruno F. Apitz stellt drei seiner Arbeiten auf der Website zur Verfügung. Die sind nach vier Tagen, Start der Plattform war der 19. März, bereits verkauft. Bisher beteiligen sich 35 Künstler und es kommen immer neue hinzu.

Hilfsaktion läuft solange wie nötig

„Wir führen die Aktion so lange durch, so lange es nötig ist. Wir werden das operativ entscheiden“, meint der Initiator. Er verweist darauf, dass der Käufer nach dem Erwerb mit dem Stifter direkt in Verbindung tritt und von diesem das Exponat erhält. Der Künstler wiederum bekommt eine Spendenquittung von den Johannitern ausgestellt. „Ich wünsche mir, dass viele Interessierte auf die Website Kunst kontra Krieg schauen, um mitzuhelfen, die Katastrophe in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. In diesen Zeiten kann und muss die Kunst an der Seite der Hoffenden stehen“, appelliert Bruno F. Apitz.

Info: www.kunstkontrakrieg.de

Von Heidrun Voigt