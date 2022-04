Senzig

Unter der Überschrift „Kunst kontra Krieg“ initiierte Bruno F. Apitz im März eine außergewöhnliche Hilfsaktion.

Der bekannte Schauspieler, der seit 2008 in Senzig lebt, stellte einen Online-Verkauf für von Künstlern gespendeten Werken auf die Beine. Darunter auch eigene Arbeiten, denn der vielseitige Mann hat auch ein Faible für die darstellende Kunst.

Insgesamt fünf Wochen lief die Aktion mit mehr als 40 Künstlern aus Berlin und Brandenburg. Unterstützt wurde sie auch von Michael Pommerening vom Kunstregen e.V. aus Berlin. Insgesamt sind 5300 Euro zusammengekommen. „Der Verkauf brachte genau 4878,60 Euro. Manche haben die Summe aufgerundet. Beispielsweise gab jemand für eine Tasche, die 40 Euro kosten sollte, 100 Euro“, erzählt der Organisator.

Er freute sich auch sehr darüber, dass der Schauspieler Thorsten Wolf, der Karten für eine Kabarettvorstellung mit Abendessen bei der Aktion angeboten hatte, die eingenommene Summe auf 5000 Euro aufrundete. Ein anderer Spender aus der Musikszene, der nicht genannt werden möchte, legte noch 300 Euro obendrauf.

Spendenkonto der Johanniter ‚Nothilfe für die Ukraine’

„Der Erlös ging bereits zu 100 Prozent auf das Spendenkonto der Johanniter ‚Nothilfe für die Ukraine’ für humanitäre Hilfe der vom Krieg betroffenen Menschen“, sagt Bruno F. Apitz. Er erzählt, dass ein ganz besonderes Objekt – die Goldene Henne, die der Schauspieler Jacky Schwarz für sein Lebenswerk erhielt und spendete, – unerwartet in den alten Bundesländern eine Heimat fand.

„Ich hatte eher damit gerechnet, dass die Goldene Henne als ‚Goldene Friedenstaube‘ in den Osten des Landes geht“, meint Bruno F. Apitz schmunzelnd.

Spendenbereitschaft soll nicht nachlassen

Er selbst hatte drei seiner Arbeiten auf der Website zur Verfügung gestellt. Die waren nach vier Tagen – Start der Internetseite war der 19. März – bereits verkauft. „Ich hoffe, dass es solcher Aktionen nicht mehr bedarf und der Krieg in der Ukraine aufhört“, wünscht sich Bruno F. Apitz. Er appelliert, solange dies aber nicht passiere, sollte die Spendenbereitschaft nicht nachlassen.

Bruno F. Apitz aus Senzig aus „Notruf Hafenkante“ bekannt

Bruno F. Apitz ist vor allem aus der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ bekannt. Der Schauspieler spielte fast zehn Jahre lang den Hauptkommissar Hans Moor.

Apitz, Jahrgang 1957, war nach seinem Studium an der Theaterhochschule in Leipzig auf vielen Bühnen, im Tatort und in Fernseh- und Kinofilmen zu sehen. Zurzeit steht der Senziger in Italien für einen Sonntagabendfilm im ZDF vor der Kamera.

Von Heidrun Voigt