Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek hat sich nach der Familientragödie in Senzig mit Worten der Trauer an die Öffentlichkeit gerichtet.

„Diese Tragödie lässt mich fassungslos zurück. Mein tiefstes Mitgefühl gehört zuallererst den Angehörigen, Freunden und Bekannten, die das Geschehen erst einmal erfassen müssen“, wird sie in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Im Gespräch mit der MAZ sagte sie: „Wir sind nach diesen Ereignissen alle zutiefst betroffen. Eine ganze Familie mit drei Kindern in diesem Alter, das erschließt sich einem einfach nicht.“

Feuerwehrleute standen nach Einsatz in Senzig unter Schock

Die Bürgermeisterin war am Samstagnachmittag von der Stadtwehrführung über die Geschehnisse in Senzig informiert worden. Wenige Stunden zuvor hatten Ersthelfer fünf Tote in einem Einfamilienhaus in Senzig gefunden. Wie später bekannt wurde, handelte es sich um eine Familie mit drei Kindern.

Die Toten wiesen Stich- und Schussverletzungen auf. „Die Feuerwehrleute standen noch teilweise unter Schock“, so Michaela Wiezorek. Die Bürgermeisterin sprach allen Einsatzkräften, die am Ort des Geschehens waren, ihren Dank und große Anerkennung aus. „Das Krisenmanagement hat funktioniert“, sagt sie. Die Einsatzkräfte müssen nun aber das Geschehen verarbeiten, so Michaela Wiezorek.

Seelsorger in Kita und Grundschule in Senzig

Betroffen sind sowohl Einsatzkräfte der Feuerwehr, die zuerst am Einsatzort waren, als auch Notärzte und Polizisten. Vor Ort war am Sonnabend noch ein Seelsorgezentrum eingerichtet worden. Die Feuerwehr verfügt über ein eigenes Seelsorgeteam. Die Stadt habe aber ihre Unterstützung angeboten. Das gelte auch für die Angehörigen der Opfer, so die Bürgermeisterin.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Wochenende fanden in Senzig mehrere Krisensitzungen statt, in denen es darum ging, den Einrichtungen und dem tief geschockten Ortsteil irgendwie ein geregeltes Leben zu ermöglichen. Am Montag waren Seelsorger in der betroffenen Kita und der Grundschule in Senzig präsent. Die Experten sollen zunächst den Erziehern und Lehrkräften dabei helfen, mit der Situation umzugehen.

Bürgermeisterin von KW: Niemand soll alleingelassen werden

Letztlich gehe es auch darum, den Klassenkameraden, den Kindern in der Kita und deren Eltern Unterstützung und professionelle Hilfe zu geben, um diesen furchtbaren Verlust verarbeiten können, so Michaela Wiezorek. „In diesen schweren Stunden soll niemand alleingelassen werden.“ Es sei aber auch notwendig, geschützte Räume zu schaffen, in dem alle die Geschehnisse auf ihre Weise verarbeiten.

Die Stadtverordneten von Königs Wusterhausen legten in einer Sitzung am Montagmittag eine Schweigeminute für die Familie ein.

Von Oliver Fischer