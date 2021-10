Senzig: Feuerwehrgerätehaus nun auch offiziell eröffnet

Senzig

Auch bei der Feuerwehr gilt, dass Feste gefeiert werden, wie sie fallen. „Dank“ Corona aber geschieht dies jetzt wie überall im Land auch in Senzig nur, wann immer dies möglich ist. Getreu dem Motto „Lieber spät als nie“ war es am Sonnabend endlich soweit: Ortswehrführer Lars Hengelhaupt ließ seine 40 Kameraden zur offiziellen Eröffnung des neuen Gerätehauses am traditionellen Standort in der Chausseestraße/ Ecke Gussower Straße antreten. Das zweistöckige Haus ist zwar schon mehr als anderthalb Jahre in Betrieb, aber der Feierlaune tat das keinen Abbruch. Corona eben.

Senziger Feuerwehrgerätehaus offiziell übergeben

„Schön, dass wir es noch geschafft haben, dieses Haus nun auch offiziell an die Senziger Feuerwehrfrauen und -männer zu übergeben, bevor die ersten Reparaturen anfallen“, scherzte der Königs-Wusterhausener Stadtwehrführer Sebastian Gellrich, ehe er den Kameraden Glück und Gesundheit bei all ihren Einsätzen wünschte.

Zuvor hatte die Königs-Wusterhausener Bürgermeisterin Michaela Wiezorek den großen Schlüssel für das Haus mit dem offiziellen Datum 23. Oktober 2021 an den Ortswehrführer übergeben. Mit einem optimistischen Blick nach vorn ließ sie die schwierige Geburt dieses Hauses nicht unerwähnt, die aufgrund des alten, ortsbildprägenden Gerätehauses von unzähligen Diskussionen begleitet war. Die Gretchenfrage lautete Sanierung oder Abriss, ehe 2016 die Entscheidung fiel, dass das 1936 erbaute Gebäude mit seinem begrenzten Platzangebot und den engen Treppen nicht mehr zukunftsfähig ist.

Bürgermeisterin Michaela Wiezorek brachte zur offiziellen Eröffnung des Senziger Gerätehauses diesen Schlüssel mit. Quelle: Franziska Mohr

Nach den Plänen des Architekturbüros Bauplanung Bautzen wurde 2018 der Grundstein für den Neubau gelegt, ehe im Sommer 2019 das alte Gerätehaus der Abrissbirne zum Opfer fiel. Überraschungen, wie diverse, teilweise noch in Betrieb befindliche Altleitungen und fehlende Bestandspläne, blieben dabei nicht aus. In all dieser Zeit gelang es den Senziger Feuerwehrleuten jedoch, ihre Einsatzbereitschaft zum Wohl der Allgemeinheit zu wahren.

„Dieses Engagement sowie das Aus- und Einräumen des alten sowie des neuen Gerätehauses und – dies alles im Ehrenamt – ist nicht selbstverständlich. Es verdient ein Dankeschön“, betonte Ortswehrführer Hengelhaupt, ehe er die Stadtverordneten sowie die Gäste aus den anderen Ortswehren zu einem Rundgang einlud.

Besonders glücklich zeigte sich an diesem Tag Sebastian Kanschur, der die Senziger Wehr von 2008 bis 2019 leitete. Sein unermüdliches Engagement für diesen etwa 2,2 Millionen Euro teuren Neubau würdigten die Senziger Kameraden mit einem kleinen Präsent, das der zweite stellvertretende Ortswehrführer Christian Rossius übergab. „Ich bin zufrieden mit diesem Bau“, meinte Kanschur in seiner stets ruhigen Art und zeigte den Gästen stolz die 42 Umkleiden für Männer und zwölf für Frauen sowie die beiden Schulungsräume, wobei der kleinere den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr vorbehalten ist.

Sebastian Kanschur freut sich über das neue Gerätehaus. Quelle: Franziska Mohr

Die Fahrzeughalle verfügt über drei Stellplätze. Zudem sind Lagermöglichkeiten für Feuerwehrzubehör sowie eine kleine Werkstatt vorhanden. Die Ortswehrführung kann Absprachen sowie die Dokumentation der jährlich 40 bis 50 Einsätze in einem modernen Büro erledigen. Ärgerlich ist Kanschur zufolge allerdings, dass die Telefonanlage aufgrund fehlender Zugangsdaten noch immer nicht reibungslos funktioniert.

Freude bei Senziger Feuerwehrmännern

Ein Umstand, dem sich Bürgermeisterin Wiezorek gleich zu Wochenbeginn annehmen will. „Die neue Wache ist weitaus digitaler“, freuen sich die jungen Senziger Feuerwehrmänner Florian Schulz und Richard Differenz. Bei Alarm öffnen sich die Tore automatisch, der Zugang für die Kameraden wird über Transponder mit codierten Nutzerrechten geregelt. Das Haus verfügt über zahlreiche Bildschirmanschlüsse. WLAN ist selbstverständlich.

Von Franziska Mohr