Königs Wusterhausen - Fünf Tote in Senzig: Bürgermeisterin in Trauer, Seelsorger helfen in Kita und Schule

Zwei Tage nach der Tragödie von Senzig herrscht weiterhin Fassungslosigkeit. Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek hat mit Bestürzung reagiert. Allen Betroffenen werde Hilfe angeboten, sagt sie.