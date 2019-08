Senzig

Senzig open – den ganzen Samstag über standen die Türen von Vereinen, Unternehmen, von Künstlern und Musikern für Besucher offen. Wer wollte, konnte einfach herein schauen, ein wenig verweilen und weiterziehen.

Einzigartige Seebrücke

Im Mittelpunkt der vielen Veranstaltungen, die von morgens bis spät am Abend angeboten wurden, stand die Senziger Seebrücke. Hans Rentmeister hielt auf ihr einen kleinen Vortrag zu ihrer Geschichte, vor allem aber über ihre Zukunft. „Wir kämpfen dafür, dass die Seebrücke öffentlich zugänglich bleibt“, sagte er.

Pläne vorgestellt

Dafür hatte sich im Ort eine Bürgerinitiative gebildet. Jetzt steht sie kurz vor ihrem Ziel. Denn der zur Seebrücke gehörende Bebauungsplan wird in Königs Wusterhausen gerade in den Ausschüssen beraten. Dann sollen die Stadtverordneten über die Pläne für dieses Gelände entscheiden. Ursprünglich sollte sie für, so Rentmeister, für wenig Geld an einen privaten Investor verkauft werden. Dieses Vorhaben sei aber verhindert worden. Nun sollen hier ein Zeltplatz, ein Restaurant sowie eine Steganlage für Hausboote gebaut werden.

Genug Marinas

„Damit soll der Tourismus gefördert werden, der mit eigener Muskelkraft hierher findet“, sagte Rentmeister, der sich in der Bürgerinitiative engagiert. Marinas gebe es bereits genug. Stattdessen sollen Leute mit Paddel-und Ruderbooten kommen. Für sie soll dann auch der Zeltplatz da sei. Wer es etwas komfortabler mag, soll ein Hausboot mieten können. Die seien auf keinen Fall für Dauerbewohner vorgesehen.

Führung durch den Ort

Hans Rentmeister lud dann auch zu einer mehrstündigen Führung durch den Ort ein, bei der die vielen Angebote an diesem Tag angesteuert werden sollten. Viele waren jedoch mit dem Fahrrad gekommen und zogen es vor, nach eigenem Fahrplan unterwegs zu sein. Eine Handvoll Leute machte sich aber auf den Weg.

Probenbesuch

Sie besuchten gemeinsam eine Probe der Band Silent Lake, die – wie sie selbst sagt – „senzigsten Band“. Wer wollte, konnte einfach zur Tür oder zum Fenster hinein schauen, und den Liedern aus nächster Nähe folgen. Die Besucher konnten aber auch draußen Platz nehmen und von dort aus bei Kaffee und Kuchen zuhören.

Fröhliche Gesichter

Wenige Meter weiter hatte Heike Trotzki ihre Keramikwerkstatt geöffnet. Gemeinsam mit Mona Lindemann und Eckart Möhlenbeck zeigten sie, was sie mit ihrer Hände Arbeit schaffen. Heike Trotzki hat sich spezialisiert auf Kräuterzwerge, kugelrunde Windlichter, Häuschen für Antimückenspiralen und Öllichter. Bezaubernd sind auch ihre Figuren, die jeden Besucher anlächeln.

Heike Trotzki zeigte ihre Kräuterzwerge aus Keramik, aber auch Windlichte, Öllampen und anderes aus Ton. Quelle: Andrea Müller

Besucher strömten herbei

Mona Lindemann präsentierte ihren Raku-Schmuck, der durch ein besonderes Verfahren im Brennvorgang gefertigt wird. Den Brennofen hatten sich die Keramikerinnen selbst aus einer alten DDR-Mülltonne gebaut. Originelle Holzprodukte zeigte Eckart Möhlenbeck. Kaum hatten sich die Türen zum Garten der drei Senziger geöffnet, strömten auch schon die ersten Besucher herein.

Viele machten mit

Sie wie viele andere ließen sich am Samstag in die Karten schauen. Dazu gehörte das Haus Sonnenschein genauso wie das Büro des Revierpolizisten Bernd Obst. Auch die Märchenhütte hatte geöffnet. Wer wollte, konnte sich über Bad-Ideen informieren oder über die Arbeit des Weißen Rings, der Opfern von Gewaltverbrechen hilft.

Tolle Stimmung

Abends trat dann die Band Silent Lake an der Strandhütte im Nixenweg auf und beschloss das erste Senzig open mit einem sensationellen Konzert.

Von Andrea Müller