Sparkasse in Senzig schließt: Das sagen Kunden

Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen - Sparkasse in Senzig schließt: Das sagen Kunden Die Sparkasse zieht sich im Herbst 2019 aus Senzig zurück. Zu geringe Nachfrage, lautet die Begründung. Kunden reagieren enttäuscht, aber auch gelassen auf die angekündigte Schließung.

Die Geschäftsstelle der Sparkasse in der Chausseestraße in Senzig wird am 31. Oktober dieses Jahres geschlossen. Quelle: Fotos: Frank Pawlowski (2)