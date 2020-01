So verlief die Silvesternacht in der Region Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald

Aus polizeilicher Sicht verlief die Silvesternacht ruhig. Durch unsachgemäßes Abbrennen von Pyrotechnik wurden jedoch diverse Sachbeschädigungen verursacht, verletzt wurde jedoch niemand. Des Weiteren wurde die Polizei zu einigen Körperverletzungsdelikten gerufen, welche zeitnah geschlichtet werden konnten.

Brand durch Anzünden einer Rakete

In Schönefeld kam es in der Silvesternacht zu einem Brand durch das Anzünden einer Rakete. In einem gerade erst renovierten Einfamilienhaus hat das Silvester-Feuerwerk auf der Terrasse einen hohen Schaden angerichtet. Fenster, Teile des Gebäudes und die Terrasse sind vollständig ausgebrannt. Das Haus gilt als nicht bewohnbar und muss nun erneut renoviert werden. Der Sachschaden ist enorm. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Böller zerstören Briefkasten und Fassade

Am Neujahrsmorgen wurde in Gallun eine Sachbeschädigung an einem Briefkasten angezeigt. In der Silvesternacht steckten unbekannte Personen einen Böller in den Kasten. Durch die Wucht der Detonation des Knallers wurde der Briefkasten komplett und ein Teil des Zaunes zerstört. Teile des Briefkastens wurde an die Fassade geschleudert und beschädigten diese ebenfalls. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 500 Euro. Ermittlungen zu dieser Straftat wurden eingeleitet.

Plastikmüllsack fängt Feuer

Am Dienstagabend zündete ein Erzieher einer Kinder-, und Jugendeinrichtung in Lübben zusammen mit den Kindern ein Feuerwerk an. Die Rückstände wurden anschließend unsachgemäß in einem Plastikmüllsack in einer Garage entsorgt, welcher sich kurze Zeit später entzündete. Das Feuer griff auf eingelagerte Gegenstände über, konnte jedoch durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen und Gebäude wurden nicht beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.

Das große Aufräumen

Und ab Mittwochmorgen stand dann auch schon wieder das große Aufräumen an. In Königs Wusterhausen etwa hat das Rathaus für den Neujahrstag eine Sonderreinigung angeordnet. Einige Teile der Stadt sollten gezielt von den Überbleibseln des Silvesterfeuerwerks gesäubert werden, darunter auch die Bahnhofstraße, wo es traditionell noch etwas heißer hergeht als den Wohnstraßen. In anderen Orten überlässt man das Aufräumen eher den Anwohnern, die im Zweifel je nach Ortsrecht ohnehin zur Reinigung ihrer Straße verpflichtet sind. „Für viele Mittenwalder ist das aber auch ein regelrechtes Event“, sagt Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU). „Erst macht man zusammen Party, danach wird gemeinsam der Ort aufgeräumt. Das klappt gut.“

Unterm Strich landen viele der Böller-, Raketen- und Wunderkerzenreste dann in den Mülltonnen und schließlich beim SBAZV, der sie in den Müllsortieranlage nach Niederlehme schafft wo zumindest Teile davon nach mehreren Behandlungs- und Mülltrennungsdurchgängen in den Kompostierboxen landen. Im Gegensatz zu dem Funkenregen, den Feuerwerkskörper an den Himmel zaubern, sei die Entsorgung dann reichlich unspektakulär, heißt es beim Zweckverband weiter. ,

Von Oliver Fischer und Julia Marchand