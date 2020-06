Königs Wusterhausen

Die Stadt Königs Wusterhausen wird nicht der Schutzgemeinschaft von Umlandgemeinden des BER-Flughafens beitreten. Der Stadtrat hat das mehrheitlich abgelehnt. Der Antrag war von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) sowie den Ortsvorstehern aus Diepensee, Niederlehme, Wernsdorf und Zernsdorf eingereicht worden.

Zusammenschluss von acht Orten

Die Schutzgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von acht Orten in drei Landkreisen, aus Dahme-Spreewald sind Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen mit dabei. Hauptanliegen sind der Schutz der Einwohner vor Fluglärm und anderen Belastungen durch den Flugbetrieb. Der Verein wurde 1996 gegründet, nachdem die Entscheidung für Schönefeld als Standort des neuen Großflughafens gefallen war.

In der Königs Wusterhausener SVV sprach sich SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz gegen den Beitritt aus. „Ich habe den Eindruck, dass es sich eher um einen Klageverein handelt, der nichts erreicht hat für Gemeinden“, sagte er. Die Mitgliedschaft Königs Wusterhausens in der Fluglärmkommission nutze der Stadt mehr. Scheetz störte sich außerdem daran, dass fast alle Kommunen der Schutzgemeinschaft dem Flughafen kritisch gegenüber stünden. „Wir sehen ihn auch als Chance.“

Kritik an den Kosten

Ein weiteres Argument der Kritiker waren die Kosten. Königs Wusterhausen müsste jährlich 38000 Euro zahlen, der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der Einwohnerzahl. Das sei so viel wie derzeit die acht Ortsbeiräte bekommen, sagte der Fraktionschef von Wir für KW/BVO, Christian Dorst. Er würde das Geld lieber den Ortsbeiräten zusätzlich zur Verfügung stellen.

Geteilte Meinung in Ortsteilen

In den Königs Wusterhausener Ortsteilen ist die Meinung zum Beitritt zur Schutzgemeinschaft geteilt. Diepensee, Wernsdorf, Zeesen und Zernsdorf waren dafür. Niederlehme, Königs Wusterhausen Kernstadt, Kablow und Senzig stimmten dagegen. Unter anderem wurde angeführt, dass die Stadt schon in Flughafen-Gremiem wie dem Dialogforum vertreten sei. Der Hauptausschuss der SVV hatte mehrheitlich empfohlen, dem Beitritt zuzustimmen.

Der Vorsitzender der Schutzgemeinschaft, Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (parteilos) widersprach der Kritik an der Arbeit des Vereins. „Wir haben eine Menge für die Bürger erreicht“, sagte er der MAZ. So seien Klagen gegen den Masterplan und für besseren Schallschutz sowie die Volksinitiative gegen eine dritte Start- und Landebahn in Schönefeld finanziell unterstützt worden. Gutachten zur Lärm- und Feinstaubbelastung seien erarbeitet worden.

Schutzgemeinschaft wird gebraucht

Die Schutzgemeinschaft werde auch künftig gebraucht. So werde sie sich dafür einsetzen, dass der bevorstehende Flugbetrieb am BER „so verträglich wie möglich“ für die Anwohner gestaltet werde. Vom Beitritt Königs Wusterhausens hätte die Schutzgemeinschaft profitiert, so Jenoch. „Es geht aber nicht nur um Geld, sondern darum, dass wir zusammenstehen. Je stärker wir sind, um so geschlossener können wir auftreten.“

