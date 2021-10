Königs Wusterhausen

Seit dieser Woche finden wieder Sprechstunden eines Facharztes für Kinder- und Jugendmedizin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Klinikums Dahme-Spreewald statt. Stefan Noll gewährleistet laut dem Klinikum die kinderärztliche Akutversorgung, die Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. Dies ist aber nur eine Übergangslösung bis Ende des Jahres (die MAZ berichtete).

Gespräche für einen nahtlosen Übergang

„Aktuell finden intensive Gespräche der Geschäftsführung und der Ärzte über eine mögliche Nachfolge statt und wir sind zuversichtlich, dass es einen nahtlosen Übergang geben wird“, erklärt Ragnhild Münch von der Öffentlichkeitsarbeit des Achenbach-Krankenhauses. „Auf keinen Fall wird es zu einer Schließung des MVZ kommen. Wenn es im Frühjahr 2022 noch keinen neuen Kinderarzt gibt, werden lediglich die Sprechstunden ausfallen.“

Seitdem die Kinderärztin Christiane Becker 2019 in den Ruhestand gegangen war, fordern mehrere Familien einen dauerhaften Ersatz. Doch der Mangel an Kinderärzten sei durchaus ein regional übergreifendes Problem in Brandenburg, so Münch. Aktuell gibt es im Landkreis Dahme-Spreewald immerhin elf Kinder- und Jugendmediziner. “Das entspricht einem rechnerischen Versorgungsgrad von 107,9 Prozent nach den Vorgaben der Bedarfsplanung. Aber bis zu einem Versorgungsgrad von 110 Prozent sind Neuzulassungen möglich”, erklärt Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), die die ambulante medizinische Versorgung sicherstellen soll.

Sprechzeiten im MVZ Königs Wusterhausen

“Wir freuen uns über jeden Kinderarzt, der uns Interesse an der Arbeit im Landkreis signalisiert. Denn anders als häufig angenommen, haben wir keine Warteliste mit Interessenten.” Im MVZ ist der Kinderarzt am Montag und Dienstag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr und 12.30 bis 17 Uhr da und am Mittwoch sowie Donnerstag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr und 12.30 – 15 Uhr. Mehr Infos unter der Telefonnummer 03375/ 28 86 08.

Von Conrad Wilitzki