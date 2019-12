Königs Wusterhausen

Valeri ist ein aufgewecktes, fröhliches Kind. Strahlend zeigt die Vierjährige dem Besuch ihr kleines Kinderzimmer mit dem Himmelbett. Sie tobt auf allen Vieren darin herum, zeigt stolz ihre Lieblingskuscheltiere: Hasi und Puppe Sophie.

Wie die meisten Mädchen in ihrem Alter liebt Valeri Anna und Elsa, die Protagonistinnen aus dem Disneyfilm „Die Eiskönigin“, ebenso wie die heldenhaften Hunde aus der Kinder-TV-Serie „Paw Patrol“. Sie trägt am liebsten Kleider und spielt gern Reiterhof mit ihren Playmobil-Pferden. Valeri kann fast alles. Bloß nicht laufen.

Spenden für MAZ-Sterntaler Seit 2013 organisiert der MAZ-Regionalverlag Dahmeland-Fläming zusammen mit dem DRK-Kreisverband Spreewald-Fläming die Weihnachtsaktion Sterntaler. Leser helfen mit Spenden Familien in schwierigen Situationen und ermöglichen ihnen so ein besonderes Weihnachtsfest. Das Spendenkonto wird vom DRK verwaltet, das auf Wunsch auch Spendenquittungen ausstellt. Die Kontodaten lauten: DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald e.V., Mittelbrandenburgische Sparkasse, IBAN: DE30 1605 0000 3633 0275 39, BIC: WELADED1PMB. Stichwort: Sterntaler. Wer eine Spendenbescheinigung benötigt, kann seine Adresse im Verwendungszweck angeben. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer das nicht möchte, kann dies ebenfalls im Verwendungszweck vermerken.

Valeris Krankheit blieb anfangs unbemerkt

Denn Valeris Beine wollen nicht so, wie sie will. Das Mädchen leidet – wahrscheinlich schon seit seiner Geburt – an einer Schädigung des Nervensystems. Darüber hinaus kam Valeri mit beidseitigem Grauen Star zur Welt. Doch die Mediziner bemerkten anfangs nicht, dass etwas nicht stimmte.

Erst als Valeri acht Wochen alt war, wurde ihre Mutter, Stephanie Kuß, skeptisch. Das Mädchen fing an zu schielen, reagierte nicht auf Gegenstände, die die Mutter ihr hinhielt. Stephanie Kuß ging mit der Tochter zum Kinderarzt. Dort sagte man ihr, sie solle sich keine Sorgen machen. Als die Anzeichen für eine Sehschwäche zunahmen, suchte sie einen Augenarzt auf. Dieser bestätigte Kuß’ Befürchtungen.

Als Baby an beiden Augen operiert

Um zu vermeiden, dass Valeri erblindet, wurde sie mit gerade einmal vier Monaten zweimal operiert. Anschließend bekam das Mädchen Kontaktlinsen. Die Linsen mussten morgens eingesetzt und vor dem Einschlafen wieder entfernt werden. Eine Tortur, sowohl für den Säugling als auch für die jungen Eltern: „Wir musste sie festhalten. Sie hat gebrüllt. Uns kamen jedes Mal die Tränen“, erinnert sich Stephanie Kuß. Seit Valeri älter ist, trägt sie eine dicke Starbrille als Sehhilfe.

Stephanie Kuß bekam Valeri mit 20 Jahren. Sie stammt aus dem Erzgebirge und stand damals kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung zur Fleischfachverkäuferin. Ihre Lehre konnte die frisch gebackene Mutter nach der Geburt fortsetzen und trotz aller Widrigkeiten erfolgreich beenden. Dennoch brachte Valeris Krankheit ihr bis dahin sorgloses Leben ins Wanken.

Neubeginn in Königs Wusterhausen

Vor allem Valeris Vater, Kuß’ damaliger Partner, war mit den Sorgen um Valeris Gesundheitszustand überfordert. Die Beziehung hielt dem Druck nicht stand. Für einen Neuanfang zog Stephanie Kuß 2017 mit ihrer Tochter nach Königs Wusterhausen. Dort besucht das Mädchen die Integrationskita „Spielspaß“ der Awo. Ihren Vater sieht Valeri nur alle paar Wochen.

Woran genau Valerie leidet, ist unklar. Doch je älter Valeri wurde, umso deutlicher zeigte sich, dass sie ihren Altersgenossen in der Entwicklung weit hinterherhinkte. Erst mit eineinhalb, als andere längst laufen konnten, lernte das Mädchen krabbeln. Allein laufen kann die Vierjährige bis heute nicht. Zum Gehen benötigt sie einen Rollator. Sie trägt Prothesen, die ihren Unterschenkeln Halt geben sollen.

Von Arzttermin zu Arzttermin

Die Ärzte vermuten einen Gendefekt als Auslöser für Valeris Behinderung. „Einen Nervenschaden kann man nicht heilen, man kann nur lernen, damit umzugehen“, sagt Stephanie Kuß. Trotz aller Sorgen blickt die junge Mutter zuversichtlich in die Zukunft: „Valeri wird ihren Weg gehen, da bin ich mir sicher.“

Dennoch ist der Alltag mit der kranken Tochter, den sie 25-Jährige allein stemmt, nicht einfach. Untersuchungen, Physiotherapie, Sinnesförderung – die Woche der beiden ist ein Marathon an Terminen.

Es fehlt an allem

Ans Arbeiten ist da kaum zu denken. Als Hartz-IV-Empfängerin bleibt der Mutter am Ende des Monats daher kaum Geld übrig, um ihrer Tochter die vielen kleinen und erst recht nicht die großen Wünsche zu erfüllen.

So konnte Valeris Zimmer etwa nur mit zusammengewürfelten Möbeln ausgestattet werden. Der größte Wunsch der Mutter ist es, ihrer Tochter ein schönes Kinderzimmer einzurichten.

Dringend benötigt wird zudem ein neuer Staubsauger, weil der alte den Geist aufgegeben hat. Für sich selbst hat die 25-Jährige, die leidenschaftlich gern malt, sobald es ihre Zeit zulässt, keine Wünsche.

Von Josefine Sack