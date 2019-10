Nachfahren von Familie Czapski kommen erstmals nach Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen

Seit dem 6. Juni 2009 erinnern vor dem Haus in der Bahnhofstraße 23 in Königs Wusterhausen drei Stolpersteine an die Familie Czapski. Als die Steine gelegt wurden, waren allerdings keine Nachfahren der Czapskis anwesend.

Dem Verein Kulturlandschaft Dahme-Spreewald, der die Idee für die Stolpersteine hatte, war es damals nicht gelungen, Nachfahren einzuladen. Am Mittwoch nun wurde das Versäumnis nachgeholt: Es kam es zu einem Treffen zwischen Vereinsmitgliedern und Sören Bott, Susanna und Gabriel Loewenheim an den Stolpersteinen.

Stolperstein Czapski Königs Wusterhausen Quelle: Gerlinde Irmscher

Sören Bott, der in Berlin lebt und Susanna Loewenheim hatten unabhängig voneinander im Internet ihre Familiengeschichten recherchiert. Dabei stießen sie auf die gemeinsamen Vorfahren. Als ich über die Stolpersteine gelesen habe, war ich sehr ergriffen und habe den Kontakt zum Verein gesucht, um mich zu bedanken“, so Susanna Loewenheim.

„Es ist wenig von der Familie geblieben. Wo ich noch etwas finde, hänge ich mich an“, erklärt sie. Susanna Loewenheim lebt in Haifa und ist gerade für ein paar Tage in Berlin, um mit Sohn Gabriel, der in Berlin wohnt, das Jüdische Neujahrsfest zu feiern.

„Wir stehen hier vor einem Haus, das einst das Zuhause unseres Onkels und seiner Familie war, die sich nach langjährigem Leiden ein neues Zuhause in New York aufbaute. Ob es ein neues Heim wurde? Die Vergangenheit erlosch. Erinnerungen wurden verschluckt, verschwiegen, unterdrückt. Als Mal für uns und die jüngere Generation wurden diese kleinen Tafeln gesetzt“, sagte Susanna Loewen­heim und drückte ihren persönlichen Dank für die Initiative aus, auch im Namen der hinterbliebenen Familien sowie der gesamten Menschheit, die ihr zufolge eine wichtige Pflicht hat: Nie und nimmer zu vergessen.

Von Gerlinde Irmscher