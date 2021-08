Stralsund: Vierjähriger aus Königs Wusterhausen mit Transporter verschwunden – Fahndung läuft

Stralsund

Die Polizei in Vorpommern fahndet mit einem Großaufgebot nach einem vierjährigen Jungen aus Brandenburg. Das Kind soll sich in einem Kleintransporter befinden, der in der Nacht in Stralsund verschwunden ist, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte.

Der Fahrer des zu einem Wohnmobil umgebauten Fahrzeugs – er soll auch der Vater des Kindes sein – sei gegen 4.55 Uhr in verwirrtem Zustand und mit etlichen Gedächtnislücken allein in Stralsund angetroffen worden. Er habe weder sagen können, wo sein Fahrzeug ist, noch eine genaue Beschreibung seines Sohnes geben können.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polizisten hatten Mann und Kind zuvor noch im Stadtgebiet gesehen

Polizisten hatten den 39-jährigen Mann und das Kind drei Stunden vorher noch in dem Transporter im Stadtgebiet gesehen. Die Polizei sieht eine Gefahr für das Kind, das allein in dem abgeschlossenen Fahrzeug sein könnte. Nach bisherigen Ermittlungen sollen Vater und Sohn allein mit dem zum Schlafen geeigneten Transporter aus Königs-Wusterhausen bei Berlin unterwegs gewesen sein.

Lesen Sie auch: Mehr Themen aus dem Polizei-Ressort

Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss gebe es nicht. Die Polizei vermutet eine gesundheitliche Ursache für den Zustand des Mannes. Weitere Hintergründe des Falles seien noch unklar. So habe auch die Mutter noch nicht erreicht werden können. Der Transporter sei oben weiß und unten orange lackiert, habe Fahrradträger, einen Dachaufbau und das Kennzeichen KW-AO333.

Von RND/dpa