Neue Mühle

Ein Fest für die ganze Familie bei kostenlosem Eintritt im Strandbad Neue Mühle – das war das Versprechen der Blubber-Crew, was mit den erhaltenen Spenden vom Rummblubbern am 27. Juni passieren sollte. Sponsoren wie auch die Stadt fanden diese „Strandfest-Idee“ gut, die Verwaltung kooperierte schnell und unkompliziert bei der Umsetzung.

Am Samstag um 10 Uhr eröffneten Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) und Heinz-Georg Hanke (SPD), Ortsvorsteher von Königs Wusterhausen, gemeinsam mit Initiator Dirk Marx das Fest, das da schon zahlreiche Besucher zählte. Nach den Hygienemaßnahmen im Strandbad ist die Besucherzahl derzeit auf 500 beschränkt.

Tattoos waren sehr begehrt

Vereine und Verbände waren mit ihren Ständen vor Ort und sorgten mit ihren Angeboten für Abwechslung. Am Stand des „Kita-Elternbeirates KW“ riss die Schlange nicht ab, wollten doch viele ein cooles Tattoo auf dem Arm haben. Da wurde dann auch schon mal geduldig gewartet.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch am Stand von „Netzwerk für Kinder“ gab es Tattoos, zwar waren die etwas kleiner aber ebenso begehrt. Da Fritz ein Fußballfan ist, hat er sich natürlich einen Fußball auf den Arm zaubern lassen. Und da Mama und Papa auch cool aussehen wollten, gab’s für sie auch ein Tattoo. Familie Wilke aus Neuenhagen war in der vergangenen Woche schon einmal im Strandbad und hatte das Plakat gesehen: „Wir sind angenehm überrascht, gibt es doch jede Menge Möglichkeiten für die Kinder, sich zu beschäftigen.“

Die „Kletter-Hüpfburg“ war angesagt bei den Mädchen und Jungen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Stolz zeigte die sechsjährige Friederike ihrer Oma den selbst gestalteten Button, den sie gerade am Stand des Stadtjugendringes gemacht und sich gleich ans Shirt gepinnt hatte. Sie kommt aus Bremen und war mit ihrem Bruder bei den Großeltern Eva-Maria und Joachim Schuster in Zernsdorf zu Besuch. „Es ist ein abwechslungsreiches Fest mit vielen schönen Angeboten für verschiedene Altersgruppen und so sind wir heute nicht zum Baden hier, sondern zur Freude der Kinder, die sich an den vielen Ständen ausprobieren“, sagte Joachim Schuster.

Lesen Sie auch:

Nicht nur die Kleinen, auch die Großen bemalten emsig die Gipsfiguren am Stand des Awo-Ortsverbandes Wildau. Und wer so gar keine Lust zum Basteln hatte, konnte bei den Spielen mit DJ Henry seinen Spaß haben.

Von Gerlinde Irmscher