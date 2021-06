Strandbad Neue Mühle öffnet ab Sonnabend

Neue Mühle

Am kommenden Sonnabend, dem 5. Juni, öffnet das Strandbad in Neue Mühle wieder seine Tore. Das ist aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte möglich. Eine Voranmeldung sei nicht nötig. Es dürfen laut Presseinformation bis zu 500 Personen auf das Gelände. Allerdings gibt es ein Präventionskonzept: Demnach werden Personendaten für eine mögliche Kontaktnachverfolgung erfasst und Abstands- sowie Hygieneregeln sind einzuhalten. Wer Erkältungssymptome aufweist bis hin zu Geruchs- oder Geschmacksverlust, darf nicht in das Strandbad.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Jeden Tag bestehe die Möglichkeit, von 17.30 bis 18 Uhr kostenlos die Prüfung zum Schwimmabzeichen „Frühschwimmer (Seepferdchen)“ abzulegen.

Von MAZonline