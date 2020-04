Rechtsgutachten zu Bürgermeister: Linke beantragen erneut SVV

Königs Wusterhausen

Der Streit um den gestrichenen Tagesordnungspunkt der Stadtverordnetenversammlung wird fortgesetzt. Die Fraktion Die Linke hat am Dienstag eine weitere Sitzung der SVV beantragt. Diese soll zeitnah stattfinden, und auf ihr soll es vor allem ein Thema geben: die rechtliche Überprüfung des Handelns des Bürgermeisters. Nicht öffentlich.

Schon bei der Sitzung am kommenden Sonnabend wollten eigentlich SPD, CDU, Grüne, Linke, Wir für KW und zwei fraktionslose Abgeordnete gemeinsam veranlassen, dass das Handeln des Bürgermeisters von einem Rechtsanwalt überprüft werden soll. Der Tagesordnungspunkt war fristgerecht angemeldet, er landete aber nicht auf der Tagesordnung, die in Schaukästen und Anzeigen veröffentlicht wurde. Im Rathaus hatte man sich geweigert, ihn draufzusetzen.

Bürgermeister rechtfertigt sich für die Streichung

Nach einem MAZ-Bericht dazu erläuterte die Verwaltung am Dienstag in einer ausführlichen Pressemitteilung noch einmal ihre Beweggründe zu diesem Schritt. Darin werden vor allem zwei Argumente genannt: Zum einen kenne man den Inhalt des Antrags nicht. Damit könne auch keine Dringlichkeit erkannt werden. Zum anderen hätten zwei Rathausmitarbeiter, nachdem der Bürgermeister sich für befangen erklärte, den Titel der Vorlage überprüft und festgestellt, dass die Stadtverordnetenversammlung nicht zuständig ist.

Die SVV-Vorsitzende Laura Lazarus hatte bereits am Montag beide Argumente für nicht relevant erklärt. Darin wird sie nun auch von der Kommunalaufsicht des Landkreises bestärkt. Dort will man sich zwar nicht zum konkreten Fall äußern. Die Kommunalaufsicht weist aber auf die Grundregeln des Prozederes hin, die in der Brandenburgischen Kommunalverfassung festgelegt sind. Danach wird die Tagesordnung „von der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung im Benehmen mit dem Bürgermeister festgesetzt“.

Einvernehmen muss nicht erzielt werden

Benehmen bedeutet, dass der Bürgermeister Kenntnis erhält und sich äußern kann. „Ein Einvernehmen muss jedoch ausdrücklich nicht erzielt werden“, heißt es vom Landkreis.

Weiter betont die Kommunalaufsicht, dass alle Themen und Anträge, die von Fraktionen oder vom Bürgermeister benannt werden, in die Tagesordnung aufgenommen werden müssen. Die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung habe dabei keinen Entscheidungsspielraum. Und: Im Rahmen der Bekanntmachung der Sitzung durch den Bürgermeister sei die Tagesordnung so zu veröffentlichen, wie sie von der Vorsitzenden festgesetzt worden ist.

Rathaus protestiert gegen Marathonsitzung

Bürgermeister Swen Ennullat vertritt aber offenbar eine andere Rechtsauffassung. Das nicht zum ersten Mal. Mehrere Auseinandersetzungen in der Königs Wusterhausener Stadtpolitik, darunter der Haushaltsstreit und der Streit um den Grundschulstandort Senzig, sind darin begründet, dass der Bürgermeister eine andere Rechtsauffassung vertritt als die Mehrheit der Stadtverordneten, die Kommunalaufsicht des Landkreises oder das Innenministerium.

In der Pressemitteilung der Stadt protestiert die Verwaltung auch gegen die auf acht Stunden anberaumte Marathonsitzung der SVV am Sonnabend – und macht die Vorsitzende Laura Lazarus für die Länge verantwortlich. Tatsächlich stehen rund 50 Punkte auf der Tagesordnung. Nach Angaben des Rathauses raten sowohl das Robert-Koch-Institut als auch das Gesundheitsministerium des Landes dringend von einer solchen Sitzung ab.

Vorwurf gegen SVV-Vorsitzende

In Corona-Zeiten sei eine solche Sitzung unverantwortlich, heißt es in der Rathaus-Mitteilung. „Zumal fast die Hälfte der Beschlussvorlagen nicht vorberaten wurde und damit unklar ist, ob überhaupt alle Tagesordnungspunkte abgehandelt werden können.“ Zudem gebe es zahlreiche Beschlussvorlagen, deren Inhalte die Verwaltung nicht kenne. „Mehrmals wurde die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung schriftlich gebeten, auf die Fraktionen einzuwirken, damit die Tagesordnung reduziert wird. Dies sah sie nicht als vordringlich an.“

Laura Lazarus sagt hingegen, sie habe mehrfach die Fraktionen und die Verwaltung angeschrieben und gebeten, nicht dringliche Themen von der Tagesordnung zu nehmen. Das sei allerdings nur in geringem Umfang geschehen.

