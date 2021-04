Streit um Grundschule Senzig: Königs Wusterhausener Rathaus zieht Klage zurück

Königs Wusterhausen

Am Montagabend war der SPD-Stadtverordnete Georg Hanke für kurze Zeit sprachlos, und das kommt bei ihm selten vor.

Hanke hatte gerade ausführlich begründet, weshalb das Königs Wusterhausener Rathaus endlich seine Klage gegen den Landkreis wegen der Grundschule Senzig zurückziehen soll. Die Klage sei nicht zulässig gewesen, sie habe keine Aussichten auf Erfolg und werde weitere unnötige Kosten verursachen, sagte Hanke. Ähnlich hatte die SVV in den vergangenen Monaten schon bei anderen Klagen argumentiert, und unter Ex-Bürgermeister Swen Ennullat folgten zu diesen Anlässen in der Regel lange Diskussionen und offener Streit. Georg Hanke schien auch diesmal auf Gegenwind gefasst.

Die Antwort der derzeitigen Rathauschefin Ria von Schrötter brachte ihn deshalb etwas aus der Fassung. Das Rathaus habe die Klage bereits zurückgezogen, sagte von Schrötter. Eine entsprechende Bestätigung des Gerichts liege auch schon vor und könne gerne der SVV zur Verfügung gestellt werden. Ende der Debatte.

Lange Debatte um Grundschulbeschluss beendet

Damit ist ein schier endloses Gezerre um den Standort der Senziger Grundschule nun nahezu geräuschlos beendet worden.

Denn die Klage, um die es ging, war 2019 der Höhepunkt eines Streits zwischen SVV und Swen Ennullat um den Neubau der Senziger Grundschule. Zwei Standorte wurden damals diskutiert. Ennullat favorisierte die Ringstraße, die SVV wollte nach langem Hin und Her die Schule aber auf dem Bullenberg bauen und legte für einen Variantenvergleich Kriterien fest, die nur diesen einen Standort zuließen. Ennullat beanstandete den Beschluss, allerdings erst nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist. Als sich die Kommunalaufsicht deshalb nicht mit der Sache befassen wollte, verklagte er den Landkreis wegen Untätigkeit. Seither lag die Sache bei Gericht und alle Planungen für die Grundschule Senzig auf Eis. Jegliche Bemühungen der SVV, wieder Bewegung in das Thema zu bringen, konterte das Rathaus mit Verweis auf die Klage.

Hemmnis für den Schulneubau fällt damit weg

Mit dem Ende des Klageverfahrens fällt nun ein großes Hemmnis für den Neubau einer Grundschule in Senzig weg. Christian Dorst, Fraktionsvorsitzender von Wir für KW/BVO und selbst Senziger, hofft nun, dass die alten Planungen für den Bullenberg bald wieder aufgenommen und die Grundschule dort gebaut wird. „Innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre sollte das aus meiner Sicht möglich sein“, sagt er.

Ob es wirklich so schnell geht, muss sich allerdings noch zeigen. Denn der Weg ist weit. Zunächst muss die Stadt die umstrittene Standortuntersuchung beauftragen, die SVV müsste sich dann überhaupt erst bindend für den Bullenberg entscheiden. Auch das Grundstück müsste erst noch gekauft werden, naturschutzrechtliche Bedenken gibt zudem auszuräumen, da das Gelände – wie der Großteil von Senzig – im Landschaftsschutzgebiet liegt. Im Verfahren wird deshalb mit Klagen gerechnet.

Von Schrötter: Neuer Rathauschef muss entscheiden

Ria von Schrötter will als Interimschefin im Rathaus mit diesem Prozess nicht beginnen. „Das sind wegweisende Entscheidungen, in die die neue Rathausleitung eingebunden werden muss“, sagt sie. „Deshalb bitte ich alle, die an einer konstruktiven Zukunftsgestaltung interessiert sind, diese Übergangsphase noch auszuhalten.“ Heißt: Frühestens nach der Bürgermeisterwahl im Juli bewegt sich etwas beim Thema Senzig.

Allerdings werden sich die Stadtverordneten dann parallel wohl auch noch mit anderen Schulbaustellen befassen müssen. Am 4. Mai soll der Bildungsentwicklungsplan vorgestellt werden, der den voraussichtlichen Bedarf an Kita- und Schulplätzen für die kommenden Jahre umreißt. Angesichts des immensen Wachstumsdrucks auf Königs Wusterhausen steht zu erwarten, dass sich daraus noch weitere Großbaustellen ergeben.

Von Oliver Fischer