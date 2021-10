Sturmtief „Ignatz“: Viele Feuerwehreinsätze und Verkehrsbehinderungen in Dahme-Spreewald 

Königs Wusterhausen

Das herbstliche Sturmtief „Ignatz“ fegt am Donnerstag über die Region hinweg und hat auch im Landkreis Dahme-Spreewald bereits zu vielen witterungsbedingten Feuerwehreinsätzen und Verkehrsverzögerungen geführt.

Die Wetterstation in Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald registrierte am Vormittag Böen von bis zu 94 km/h – ein Höchstwert in der Region. Der landesweite Durchschnitt lag bei 90 km/h. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, soll sich der Wind erst in den Abendstunden abschwächen. Die ganze Nacht über soll es aber windig bleiben.

Der Sturm entwurzelt viele Bäume. Quelle: privat

Verzögerungen bei der Regionalbahn

Beim der Regionalbahnlinie RE 2 kam es zu Verspätungen. Die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEG meldet erhebliche Verzögerungen für die RE 2-Züge in Richtung Berlin und Cottbus. Die letzten beiden haben Lübbenau mit jeweils etwa 40 Minuten später verlassen als geplant, teilte die Bahngesellschaft auf Twitter mit.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Donnerstag vielfach ausrücken. Quelle: Beate Mundt

Eigene Feuerwehrleitstelle in Königs Wusterhausen

Im gesamten Landkreis kam es bis zum frühen Nachmittag zu vielen witterungsbedingten Einsätzen, wie die Feuerwehrleitstelle in Cottbus mitteilt. Auch hier mussten die Einsatzkräfte zumeist umgestürzte Bäume und lockere Äste entfernen. In Königs Wusterhausen war am Vormittag ein Baum auf die Waldstraße gestürzt.

Mittags rückte die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz in die Bahnhofstraße aus. Gleich neben dem Kaufhaus war der Stamm eines etwa 15 Meter Laubbaumes in halber Höhe zersplittert. Erst entfernten die Kameraden Äste, dann schnitten sie den Baum auf drei Meter herunter.

Feuerwehr KWH Baum Quelle: Ralf Thürsam

Auch im Ortsteil Niederlehme wurde die Feuerwehr gerufen, um in der Karl-Marx-Straße einen Baum von der Fahrbahn zu räumen. Wegen des Sturms hat die Feuerwehr in Königs Wusterhausen eine eigene Leitstelle in der Hauptwache in der Köpenicker Straße eingerichtet. Sie koordiniert seit 11 Uhr alle Einsätze im Stadtgebiet

Baum in Mittenwalde gefällt

Auch in der Bestenseer Straße in Mittenwalde wurde ein Baum durch den Sturm entwurzelt. Die Feuerwehr musste ihn sicherheitshalber fällen.

Sturmfolgen in Mittenwalde Quelle: Joice Saß

An den Straßen in der Stadt kippten teilweise Bauschilder um.

Sturmfolgen in Mittenwalde Quelle: Joice Saß

Keine nennenswerten Störungen am Flughafen BER

In Schönefeld kam es an der Autobahnausfahrt zum Flughafen BER zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz. Eine heftige Windböe hatte dort ein Auto erfasst, sodass der mitgeführte Anhänger umkippte. Zu Personenschäden kam es bis zum frühen Nachmittag nicht.

„Bisher bewegen wir uns im Bereich der geringen Sachschäden“, wie Lutz Miersch, Sprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus mitteilt. Autofahrer warnte Miersch vor Staubverwehungen. „Insbesondere auf Bundesstraßen kann es von nahen Ackerflächen zu Verwehungen kommen, die die Sicht massiv behindern“, so Miersch. Hier gelte es, besonders vorsichtig zu fahren.

Am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) kam es bis zum frühen Nachmittag zu keinen nennenswerten witterungsbedingten Störungen.

Von Jérôme Lombard