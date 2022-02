Königs Wusterhausen

Über 300 verschiedene Suppen sämtlicher Arten kann Daniel Gropp kochen – doch selbst essen will er sie nicht mehr. „Wenn man jeden Tag aufs neue Suppen kocht, kann man sie irgendwann nicht mehr sehen“, sagt der 53-Jährige scherzhaft.

Seine Kunden in Königs Wusterhausen sehen das anders – und kriegen kaum genug von seinem Suppengerichten. Für eine Zucchinisuppe, türkische Kichererbsensuppe oder eine Böhmische Kartoffelsuppe stehen die Kunden vor seinem Restaurant „Schmitz Katze“ zur Mittagszeit Schlange.

Vom Markt in Königs Wusterhausen zu seinem eigenen Geschäft

An der Karl-Marx-Straße 2 bietet Daniel Gropp seinen „Business Lunch“ an: Für alle Arbeiter und Hungrigen gibt es täglich ein vegetarisches- und ein Fleischgericht. Jeden Dienstag und Freitag gibt es noch ein drittes Suppengericht zur Auswahl. Seit 2017 betreibt der gelernte Koch mit seiner auffallend lockeren, humorvollen Art das Geschäft.

An der Karl-Marx-Straße befindet sich „Schmitz Katze“, Inhaber ist Daniel Gropp. Quelle: Steve Reutter

Doch die Menschen in Königs Wusterhausen werden ihn schon länger kennen. Bevor er seinen Betrieb eröffnete, stand er jeden Dienstag und Freitag mit seiner Feldküche auf dem Markt in Königs Wusterhausen. Donnerstags stillte er den Hunger der Bürger in Zeesen.

„Es war total schön, auf dem Markt die Suppen zu verkaufen und den Kontakt zu den Menschen zu haben“, sagt er. Allerdings habe das auch seine Tücken gehabt: „Ist der Mann noch im Krankenhaus oder schon wieder raus, wie geht es der Schwiegermutter? Ich musste mir viele Details aus dem Leben der Kunden merken“, sagt er scherzhaft. Teilweise hätten die Kunden bis zur etwa 400 Meter entfernten Volksbank angestanden.

Alles begann mit einem italienischen Film

Wie ein guter Freund hörte „Suppen-Daniel“ den Menschen zu, wenn er sie an seinen Marktstand kamen – und stand mit Rat und Suppe zur Verfügung. Sein Geschäft in der Karl-Marx-Straße übernahm er 2017 von einem Fleischer. Dieser sei demnach pleite gegangen, weil eine Verkehrsinsel gebaut wurde und die Straße lange Zeit gesperrt gewesen sei. Inzwischen sei Daniel Gropp auch froh, die Zeiten der mobilen Feldküche hinter sich gelassen zu haben: „Ich habe es zu schätzen gelernt, den Laden zu haben. Ich muss nicht mehr bei Wind und Regen draußen stehen“, sagt er.

Auf Märkten muss er jetzt nicht mehr stehen. Seine Kunden kann er nun in seinem Geschäft bedienen. Quelle: Steve Reutter

Seine mobile Feldküche hat er seit 2010 – für 2100 Euro hat er sie damals gekauft. Inspiriert sei er durch einen italienischen Film gewesen, den er zusammen mit seinem Schwiegervater gesehen habe. Darin radelten Eisverkäufer auf Fahrrädern herum – vorne, an den Fahrrädern, seien drei, vier Kästen angebracht gewesen, in dem das Eis gelagert gewesen sei. „Ich dachte: Wie cool ist es, mit so einem mobilen Stand herumfahren zu können?“, sagt er. An den Namen des Films könne er sich nach all der Zeit aber nicht mehr erinnern.

Suppen beim Impfen in Zeesen

Inzwischen ist er seltener mit seiner mobilen Feldküche unterwegs – dafür kocht er nun täglich in seinem Restaurant „Schmitz Katze“. Angefangen habe er mit zwei Geschäftspartnern. Sie seien es auch gewesen, die auf den Namen des Imbisses kamen. „Sie kamen von einem Union-Spiel wieder und überlegten nach einem Namen. Am Ende dachten sie sich, das Geschäft geht ab wie Schmitz Katze“, sagt Daniel Gropp. Inzwischen betreibt er den Betrieb alleine – unterstützt wird er von seiner Freundin Wilma, die allerlei Kekse und Kuchen backt und von einer Mitarbeiterin.

Wenn er doch noch mal mit seiner Feldküche unterwegs ist, dann meist zu besonderen Anlässen. So stand er beispielsweise Ende vergangenen Jahres am Impfzentrum in Zeesen, vor der Evangelischen Freikirche. Die Bürgermeisterin habe ihn gefragt, ob er die Menschen, die auf ihre Impfung warten, mit seinen leckeren Suppen verköstigen könne.

„Schmitz Katze“: Über Generationen in Königs Wusterhausen?

„Wenn es draußen kalt ist und alle frieren, kann man sich nicht vorstellen, wie dankbar die Menschen waren, eine warme Suppe zu bekommen. Das war eine Aktion, bei der es Nächstenliebe ging“, sagt er. Auch organisierte ein Freund von ihm einen Mauerlauf – also entlang der Mauergrenzen zu laufen. „Der Erste kam nach 32 Stunden an“, sagt er. Am Ziel stand Daniel Gropp – mit seiner mobilen Feldküche. „Als die Läufer das Ziel und die Feldküche gesehen haben, haben ihre Augen geleuchtet, dass war großartig“, sagt er.

Ob eines Tages seine elfjährige Tochter oder sein 13-jähriger Sohn seine mobile Feldküche und „Schmitz Katze“ übernehmen werden, steht noch in den Sternen. „Ich mache dir da nichts vor, es ist unrealistisch, aber ich würde mich freuen“, sagt er.

Seine Tochter habe nun Eierkuchen für sich entdeckt und bereite sie sich selbst zu. „Mein Sohn kocht sich zwei mal in der Woche eine Tomatensoße nach einem Rezept von mir selbst“, sagt er. Und wer weiß, womöglich wird „Schmitz Katze“ über Generationen in Königs Wusterhausen geführt.

