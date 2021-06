Auf dem Land wird man regelrecht zum Autofahren gezwungen – so lautet ein gängiges Klischee. Der Rad- und Verkehrsexperte Christian Rudolph von der TH Wildau will das nicht gelten lassen. Im MAZ-Gespräch erklärt er, wie man auch in ländlichen Räumen schon jetzt auf ökologische Mobilitätsalternativen umsteigen kann und welche Zukunftsideen es für die Verkehrswende braucht.

Während der Radverkehr in den Großstädten boomt und zunehmend mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen, sind in ländlichen Regionen weiterhin viele Menschen vom Privatauto abhängig. Wird die ökologische Mobilitätswende in den urbanen Ballungsräumen entschieden?

Christian Rudolph: Wenn wir uns nur auf die Menschen in den 81 deutschen Großstädten verlassen, werden wir die Mobilitätswende nicht hinbekommen! Wir müssen Anreize schaffen, dass sich die Menschen auch in ländlichen Regionen ohne Auto einfach, sicher und schnell bewegen können. Hier spielen das Fahrrad, Lastenräder und Elektroräder eine große Rolle. Hierfür muss die Fahrradinfrastruktur so attraktiv gestaltet sein, dass die Menschen direkt ihre Ziele erreichen können. Auch der ÖPNV muss ausgebaut werden. Die Bereitstellung relevanter Informationen nimmt hier neben der Infrastruktur einen wichtigen Platz ein.

Wenn der Bus allerdings nur dreimal am Tag kommt, ist es doch schwierig, den Menschen auf dem Land den ÖPNV schmackhaft zu machen, oder?

Wenn der Bus aber genau dann kommt, wenn Sie ihn brauchen und er Sie dann auch noch zuhause abholt, dann vielleicht doch! Hier sind innovative Konzepte und der Mut, mal etwas auszuprobieren, gefragt. Neue Kommunikations- und Digitalisierungstechnologie ermöglichen neue Möglichkeiten.

Verkehrsforscher setzen auf dem Land auf einen Mix an Mobilitätsangeboten. Also: Mit dem Bike- oder Carsharing zur nächsten Bushaltestelle und von dort dann weiter zum Regionalbahnhof. Ist so ein Weg zur Arbeit mit der derzeitigen Infrastruktur schon machbar?

Ich denke, an jeder Haltestelle im ländlichen, gar konjunkturschwachen, Raum, ein Bike- oder Carsharing-Angebot bereitzustellen, wird sich ökonomisch nicht tragen. Das ist auch nicht notwendig. Hier kann das eigene Fahrrad sehr gut genutzt werden. Wichtiger ist aus meiner Sicht, sichere Fahrradabstellanlagen bereitzustellen. In der Stadt können dann für die letzte Meile Sharing-Dienste genutzt werden.

Liegt es auch an fehlenden Radwegen, dass nicht mehr Menschen mit dem Fahrrad zur nächsten Haltestelle fahren?

Das Problem ist vielschichtiger: Zum einen fehlen sichere Fahrradwege. Zum anderen entsprechen viele Radverkehrsanlagen nicht mehr dem Stand der Technik. Sie sind zu schmal oder nicht gut befahrbar. Aber es fehlen auch vielerorts sichere, überdachte, qualitativ hochwertige Abstellanlagen. Ich denke hier etwa an Lademöglichkeiten für E-Bikes. Gerade für Intermodalreisende – also Menschen, die etwa mit dem Rad in Kombination mit dem Öffentlichen Verkehr unterwegs sind, ist das wichtig. Ich erwarte mit dem Bau der Radschnellwege in Deutschland eine deutliche Anhebung der durchschnittlichen Wegestrecken, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Elektroräder können dann ihr Potenzial entfalten. Deutschland hat als einziges Land der Welt Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen. Radschnellwege dürfen aber nicht mit S-Pedelecs, also Pedelecs mit einer elektrischen Tretunterstützung bis 45 km/h genutzt werden, da diese als Kleinkraftfahrzeuge zählen. Das sollte sich ändern. Wenn wir es zudem schaffen, ein Service-Netz wie für den Radverkehr anzubieten, dann werden auch mehr Menschen längere Strecken mit dem Rad zurücklegen.

Wie sieht es in puncto Radwegenetz in Dahme-Spreewald aus?

Nehmen wir die Gemeinden um die Technische Hochschule herum. Die Ortsdurchfahrten sind oft durch Kopfsteinpflasterstraßen geprägt. Erwachsene dürfen nach STVO nicht auf dem Bürgersteig fahren. Das heißt: Innerorts ist das Radfahren oft unkomfortabel. Außerorts haben wir immer noch viele Straßen, die keinen straßenbegleitenden Radweg haben. Wege über Radrouten und Wirtschaftswege sind meist mit großen Umwegen verbunden. Auch das hält Menschen von der Fahrradnutzung ab. Die Gemeinden sind aufgerufen, Fachpersonal für die Radverkehrsplanung aufzubauen. Doch leider ist das aufgrund des Fachkräftemangels in nicht einfach. Die TH Wildau bietet ab Sommersemester 2022 den Masterstudiengang Radverkehr in intermodalen Verkehrsnetzen an. Ich lade alle Interessierten herzlich ein.

Menschen, die in ländlichen Räumen leben, tragen entscheidend dazu bei, dass hierzulande noch immer 75 Prozent aller Personenkilometer mit dem Auto zurückgelegt werden. Muss der Benzin- und Dieselpreis steigen, um diese Dominanz zu brechen?

Eine konsequente CO2-Bepreisung ist ein gutes Steuerungsmittel! So könnten wir der Energie- und Mobilitätswende einen Schritt näher kommen. Ich habe auch keine Angst davor, dass eine CO2-Bepreisung per se unsozial ist. Studien zeigen, dass Gutverdienende wesentlich weitere Strecken mit dem Auto zurücklegen, als weniger Gutverdienende, dementsprechend auch einen größeren Anteil tragen. Dennoch ist es wichtig, parallel attraktive Optionen gegenüber der Kfz-Nutzung anzubieten. Also Infrastrukturen schaffen, die eine direkte und sichere Fahrradnutzung ermöglichen.

Von Jérôme Lombard