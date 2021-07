Das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeigt: Wetterextreme können in kürzester Zeit verheerende Schäden anrichten. Frank Gillert, Sicherheitsforscher der TH Wildau, mahnt, dass auch die Metropolregion mit dem Landkreis Dahme-Spreewald in Zukunft von solchen Ereignissen betroffen sein kann.