Neue Mühle

Am Montagnachmittag wurde eine Seniorin in Neue Mühle von einem Unbekannten unter dem Pseudonym Andy Hoffmann angerufen. Sie sollte 400 000 Euro gewonnen haben. Der Bote wollte ihr die Summe überbringen, wenn sie die Gebühren von 900 Euro per Google-Pay-Karten entrichten würde. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch und wandte sich stattdessen an die Polizei.

Von MAZonline