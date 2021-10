Der Arbeitskampf für bessere Löhne an den psychiatrisch-neurologischen Kliniken des Asklepios-Konzerns geht weiter: Ab Donnerstag wollen die Beschäftigten an den drei Brandenburger Standorten für sechs Tage ihre Arbeit niederlegen. In Teupitz wird es nur an wenigen Stationen eine Notversorgung geben.