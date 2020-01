Tierschützer filmen brutales Vorgehen im Hühnerstall

Niederlehme

Der Wiesenhof-Standort Königs Wusterhausen steht erneut im Zentrum eines Skandals – auch wenn diesmal ein Zulieferer betroffen ist.

Die Tierrechtsorganisation „Soko Tierschutz“ hat in einer Geflügelmastanlage von Wiesenhof Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt und mit einer versteckten Kamera dokumentiert. Dabei soll unter anderem zu sehen sein, wie ein Mitarbeiter Hühnern das Genick bricht, ohne sie vorher zu betäuben. Zudem zeigen die Bilder herumliegende Kadaver an denen die Tiere picken.

Heimlich in Zernsdorfer Anlage gefilmt

Aufgenommen wurden die Bilder offenbar in einer Geflügelmastanlage in Zernsdorf. Dort werden insgesamt rund eine Million Tiere für die nahe gelegene Wiesenhof-Schlachterei gemästet. Betreiber ist eine GmbH, die wie alle Wiesenhof-Betriebe zur PHW-Gruppe gehört.

Zuerst hatte der RBB über die Vorwürfe berichtet. Der Sender zitiert auch einen Informanten, laut dem die toten Hühner dort teilweise zwei Tage lang am Boden gelegen haben. Das widerspricht ebenfalls den Tierschutzrichtlinien. Diese schreiben vor, dass Ställe in Mastbetrieben zweimal täglich kontrolliert und tote Tiere entsorgt werden müssen. In dem fraglichen Betrieb soll das nicht geschehen sein.

Farmleiter wurde gekündigt

Die Wiesenhof-Gruppe hat auf den Bericht inzwischen reagiert. In einem Statement heißt es, die gezeigten Zustände und vor allem die Tötungen stellen „einen klaren Verstoß gegen das geltende Tierschutzrecht sowie gegen unsere internen Vorgaben und Schulungsinhalte“ dar. Demnach müssen die Anlagen mehrmals täglich kontrolliert werden. Nicht lebensfähige Tiere müssen dabei aussortiert und getötet werden – allerdings nur nach Betäubung mit einem so genannten Betäubungsstab. Dafür gebe es schriftliche Anweisungen, heißt es in dem Statement.

Der betreffende Mitarbeiter ist laut Wiesenhof ein selbstständiger und geschulter Farmleiter, der für eine von fünf Farmen in Zernsdorf zuständig war und demnach rund 200 000 Tiere verantwortete. Man habe ihm inzwischen gekündigt und Strafanzeige gegen ihn bei der Staatsanwaltschaft Cottbus gestellt.

BI-Sprecherin bezweifelt Wiesenhof-Äußerung

„Es ist uns in diesem Fall nicht nachvollziehbar warum trotz regelmäßiger Schulungen durch den Außendienst der PHW-Gruppe, trotz klarer schriftlicher Richtlinien, trotz der bekannten Sanktionierungen bei Verstößen und trotz vielzähliger interner und externer Kontrollen solche Handlungen mit Lebewesen passieren“, so Wiesenhof.

Masthühner picken an totem Huhn. Quelle: Soko Tierschutz

Bei der Königs Wusterhausener Bürgerinitiative „KW stinkts“, die sich seit drei Jahren gegen eine Erweiterung der Wiesenhof-Schlachterei in Niederlehme einsetzt, hält man diese Entrüstung allerdings für vorgeschoben. „Das sind Alibi-Äußerungen von Wiesenhof. Ich glaube davon kein Wort“, sagt BI-Sprecherin Gudrun Eichler. Es gebe ähnliche Berichte aus anderen Ställen. „Ich gehe davon aus, dass das gängige Praxis in Mastanlagen ist“, so Eichler.

Veterinäramt: Einhaltung von Vorschriften ist kaum zu kontrollieren

Für das zuständige Veterinäramt Dahme-Spreewald, das am 5. Dezember von den Vorwürfen erführ, kam die Anzeige überraschend. Der fragliche Betrieb sei erst am Tag zuvor unangekündigt kontrolliert worden, heißt es in einer Stellungnahme des Landkreises. Mängel wurden dabei nicht festgestellt. Knapp zwei Wochen später sei der Betrieb erneut kontrolliert worden. Auch bei dieser Kontrolle seien keine Verstöße aufgefallen. Inwieweit allerdings in den Betrieben tatsächlich die Vorschriften zur Betäubung und Tötung von Tieren eingehalten werden, könne leider kaum kontrolliert werden.

Die Wiesenhof-Gruppe hat in der Region derzeit eigentlich eine ganz andere Baustelle. Sie will die Schlachtkapazität in ihrem Schlachthof in Niederlehme erhöhen. Statt derzeit 160.000 Tiere sollen künftig bis zu 230.000 Tiere täglich in Niederlehme geschlachtet werden. Zugeliefert werden die rund vier Wochen alten Tiere von Mastanlagen in der Umgebung.

Einen Lieferausfall wird es für die Schlachterei dadurch nicht geben. Für den gekündigten Farmleiter sei bereits fachkundiger Ersatz gefunden worden, heißt es bei Wiesenhof.

Von Oliver Fischer