Tödlicher Unfall auf dem Krüpelsee vor Gericht

Königs Wusterhausen

Es ist ein sonniger Augusttag im Jahr 2018 auf dem Krüpelsee. Segler tragen eine Regatta aus, kleine und große Boote sind unterwegs. Es ist ungefähr 17.45 Uhr, als die Segler fertig und in Richtung Marina unterwegs sind, da gibt es plötzlich einen lauten Knall. Zwei Boote, ein motorisiertes Schlauchboot und ein Kahn, knallen zusammen. Der Insasse des Kahns geht über Bord. Fünf Stunden später ist er tot. Er war 53 Jahre alt, ein Dauercamper aus Berlin.

Die Söhne des Opfers sind im Gericht

Seine beiden Söhne sitzen am Freitag im Saal B237 des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten, das den Fall verhandelt. Angeklagt ist die Steuerfrau des Schlauchbootes wegen fahrlässiger Tötung. Stine H. war damals 19 Jahre alt. Die Berlinerin hatte eine Regattateilnehmerin, der es nicht gut zu gehen schien, von einem Segelboot abgeholt. Ein Sonnenstich? Stine H. fährt in Richtung Ufer, zwei weitere Personen Anfang 20 sind an Bord – und was in den folgenden Minuten genau passiert ist, versuchte Einzelrichter Recke nach mehr als eineinhalb Jahren zu rekonstruieren. Am 23. März könnte ein Urteil gesprochen werden.

Fahrt unter der G-Flagge

Stine H. sagt aus. Wie schnell sie gefahren ist? Nicht schneller als 20 Kilometer pro Stunde. Woher sie das weiß? Gefühl. Instrumente an Bord? Es gab einen Drehzahlmesser, der ging aber nicht. Die erlaubte Geschwindigkeit? Stine H. tippt auf sieben km/h. Es sind, das wird im Laufe der Verhandlung deutlich, sogar zwölf. Und warum sie glaubte, schneller fahren zu dürfen? Sie habe eine G-Flagge. Damit dürfen Trainer schneller fahren als erlaubt, wenn Boote und Besatzung unter ihrer Aufsicht in Schwierigkeiten sind. So wie die Seglerin mit dem möglichen Sonnenstich – die am Freitag aber sagte, dass es wohl nicht mehr war als Unvorsichtigkeit plus Übelkeit.

Das Boot nicht gesehen

Stine H. fährt in Richtung Ufer, gegen die Sonne, sie will nach vorn gesehen haben, nach rechts, nach links, immer wieder, und sie will quasi wie ein Jockey leicht überhöht das Wasser überblickt haben. Ob sie eine Sonnenbrille trug, kann sie nicht mehr sagen – auch ihre beiden Passagiere nicht. Miteinander gequatscht hätten sie nicht. Sie fährt gegen die Sonne, das Wasser glitzert, ein Boot habe sie nicht gesehen. Dann knallt es. Alle drei im Schlauchboot haben es gespürt. Stine H. dreht um.

Die Frau mit dem möglichen Sonnenstich, eine ausgebildete Rettungsschwimmerin, springt ins Wasser. Ein Segelboot kommt zu Hilfe. Zu dritt hieven sie das Opfer an Bord. Dann fährt der zu Hilfe gekommene Segler den Mann ans Ufer. Er sei schnell gefahren, etwa mit 25 km/h, denn der Mann habe aus dem Mund geblutet.

Bis zu fünf Jahren Haftstrafe

Das Strafrecht sieht für die fahrlässige Tötung eine Strafe von bis zu fünf Jahren vor. Ob auf Stine H. als Heranwachsende das mildere Jugendstrafrecht Anwendung finden könnte, muss der Richter entscheiden. Aber vorher muss er die Frage klären: War das überhaupt eine fahrlässige Tötung? Hat die damals 19-Jährige die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen – so die Definition für Fahrlässigkeit? Oder ist sie unschuldig?

Neun Zeugen sagten am Freitag aus, die beiden Passagiere im Schlauchboot ebenso wie eine Kaffeerunde, die vom Ufer auf den See blickte. Von dort sahen zwei Schwestern ein durch die Luft fliegendes Boot. Das sei vorher langsam in Richtung Ufer getrudelt oder habe ruhig auf dem Wasser gelegen. Dann sei von links ein Schlauchboot gekommen, „wie verrückt“, sagt die eine, „megaschnell“ die andere Schwester.

Zu schnell

Auch andere haben das schnelle Boot bemerkt. Ein Zeuge, der selbst mit zwölf km/h unterwegs gewesen sein will und später den Notruf einleitet, wird überholt. Er spricht von relativ viel Verkehr auf dem Wasser. Vom Schlauchboot hat er eine Unterhaltung wahrgenommen. Seine Frau fand, dass es zu schnell unterwegs sei – kurz darauf habe es geknallt. Und der Mann, der bei der Bergung half, schätzt, dass das Schlauchboot vorher etwa die Hälfte des baubedingten Maximums drauf hatte, er kommt damit auf 27 oder 28 km/h.

Landkreis-Mitarbeiterin Antje W., die auf ihrem „Heimatrevier“ ebenfalls mitsegelte, sprach von der starken Sonnenreflexion auf dem Krüpelsee. Als sie auf den Unfall hingewiesen wurde, habe sie erst gar nichts erkennen können.

Polizist spricht von „Bierfeststimmung“

Als die Polizei um 18.24 Uhr eintrifft, empfindet ein Beamter „Bierfeststimmung“ und findet auch die Schlauchbootfahrerin. Sie stand „offensichtlich unter Schock“. Er versucht, etwas zu erfahren, Name, Personalien. Bei der Stellung des Gashebels bietet er an: „Langsam, Mitte, Vollgas?“ Sie soll „Vollgas“ geantwortet haben. Eine Genehmigung, die G-Flagge zu fahren, habe sie nicht vorlegen können. An all das hat Stine H. nach eigenem Bekunden keine Erinnerung mehr. Diese setzt erst am nächsten Vormittag ein. Da erfuhr sie vom Tod des Mannes. Seitdem habe sie kein Boot mehr gesteuert.

Von Ingmar Höfgen