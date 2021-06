Niederlehme

Am Freitagmittag brennt die Sonne auf den Plattenbau in der Wernsdorfer Straße in Ziegenhals. Es sind kaum Menschen unterwegs. Die einzigen, die sich bewegen, sind Polizisten von der Spurensicherung, die immer wieder in einem Hauseingang verschwinden.

In der Nacht haben Zeugen in diesem Hauseingang einen schwer verletzten Mann gefunden. Der Mann starb wenig später. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen. Ein Verdächtiger sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Opfer ist türkischer Staatsangehöriger

Nach bisherigen Erkenntnisse war das Opfer 51 Jahre alt und türkischer Staatsangehöriger. Er wohnte in dem Hauseingang. Wie genau er zu Tode kam und was die Hintergründe sein könnten, dazu schweigt die Polizei bislang. Es heißt lediglich, dass die „Auffindesituation“ und die Art und Schwere der Verletzungen darauf hindeuten, dass er Opfer eines Tötungsdelikts wurde. „Die Wunden, die er hatte, konnte er sich nicht selbst beigebracht haben“, sagt Polizeisprecherin Ines Filohn.

Die Zeugen, die ihn gegen 1.40 Uhr fanden, alarmierten sofort Polizei und Rettungsdienst. Ein Notarzt versuchte noch, das Opfer wiederzubeleben. Aber ohne Erfolg.

22 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Ein möglicher Täter ist schon ausgemacht. Am Morgen wurde ein 22-jähriger Mann aus Litauen vorläufig festgenommen worden. In welchem Verhältnis er zu dem Opfer steht, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Die Spurensicherung war seit den frühen Morgenstunden in der Umgebung unterwegs. Polizisten sperrten den Hauseingang ab, tasteten mit Stöcken die Grünflächen entlang der Wernsdorfer Straße bis zum ehemaligen Betonwerk nach der Tatwaffe ab. Später durchsuchten sie auch die Mülltonnen vor dem Haus und MAZ-Informationen zufolge auch noch zwei Müllwagen. Ob sie fündig wurden, ist bislang unklar.

Bewohner mussten bei Nachbarn ausharren

Der Hauseingang blieb bis etwa 14 Uhr abgesperrt, auch für Bewohner. Einige, die von der Arbeit oder vom Einkaufen wiederkamen, musste so lange bei Bekannten und Verwandten in Nachbaraufgängen ausharren. Von der Tat selbst hätten sie nichts bekommen, erzählen sie.

Der Wohnblock liegt in einem Areal von Ziegenhals, der als sozialer Brennpunkt gilt. Vor allem in den benachbarten Blöcken leben zahlreiche Arbeiter aus verschiedenen Nationen, die in umliegenden Betrieben beschäftigt sind, etwa in der Tierproduktion.

Von Gerlinde Irmscher und Oliver Fischer