Zwar erwartet das Land Brandenburg bereits in der kommenden Woche die erste Lieferung des Bunds mit dem neuen proteinbasierten Impfstoff Nuvaxovid (Umgangssprachlich Novavax), doch bis die im weitesten Sinne als Totimpfstoff bekannten Dosen im Landkreis Dahme-Spreewald ankommen, wird es noch etwas dauern.

Totimpfstoff Novavax in LDS: Noch fehlt der rechtliche Rahmen

Auf eine MAZ-Anfrage, wann in Dahme-Spreewald mit dem neuen Impfstoff zu rechnen ist, heißt es vom Landkreis: „Die bisherige Planung ist hinfällig, da der Bund jüngst einen anderen Weg mit Änderung der Corona-Impfverordnung angekündigt hat. Darauf warten wir.“ Bisher habe der Landkreis den neuen Impfstoff noch nicht bestellen können – es fehle der rechtliche Rahmen dafür, sagt Landkreis-Sprecherin Stephanie Kunert auf MAZ-Nachfrage.

Geplant sei gewesen, dass der Landkreis den neuen Impfstoff schon in der kommenden Woche erhält. Jedoch müsse nun zunächst die Änderung an der Corona-Impfverordnung des Bundes abgewartet werden. Erst diese legitimiere den Landkreis dazu, den neuen Impfstoff Novavax bestellen zu dürfen. „Mit der Verordnung gibt der Bund die Verantwortung an die Landkreise ab“, sagt Stephanie Kunert.

Totimpfstoff Novavax soll im März nach LDS geliefert werden

Insgesamt erhält das Land Brandenburg in der kommenden Woche 42.000 Dosen des Impfstoffs Novavax. Rein rechnerisch erhält der Landkreis Dahme-Spreewald laut Stephanie Kunert davon insgesamt 2300 Impfdosen. Der Landkreis prüfe derzeit noch den Bedarf und ob die 2300 Impfdosen ausreichen würden.

„Die Corona-Impfverordnung soll in Kürze geändert werden und bestimmt dann Vorrang und Verteilweg“, sagt Stephanie Kunert. Im Gesundheitsamt geht man davon aus, dass Novavax dann Anfang März geliefert wird.

Gesundheitswesen soll mit Totimpfstoff Novavax priorisiert werden

Prioritär soll der Totimpfstoff laut Angaben des Gesundheitsministeriums Brandenburg dann an bisher noch nicht geimpfte Beschäftigte im Gesundheitswesen verimpft werden. Dies geht aus einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom 22. Januar hervor.

Ab dem 15. März gilt für das Gesundheitswesen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Beschäftigte, die zum Stichtag nicht geimpft sind, müssen laut Gesetz mit einem Berufsverbot rechnen.

Für ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheitswesen gibt es daher auf der Internetseite des Landes Brandenburg eine Arbeitgeberbescheinigung die heruntergeladen werden kann, vom Arbeitgeber ausgefüllt wird und bestätigt, dass die Person im Gesundheitswesen tätig ist. Dies ist Grundlage, um sich mit dem neuen Totimpfstoff impfen zu lassen.

„Für alle anderen Personen werden erst im Laufe des März – wenn weitere Lieferungen erfolgt sind und ausreichend Impfstoffdosen zur Verfügung stehen – Impfungen mit Novavax möglich sein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gesundheitsamtes Brandenburgs.

Bis Ende März sollen insgesamt 120.000 Impfdosen Novavax nach Brandenburg geliefert werden. Vorgesehen sei zunächst, dass Novavax an die zentralen Impfstellen der Landkreise und kreisfreien Städte verteilt wird. Hausärzte würden den Impfstoff demnach zunächst nicht erhalten.

Novavax: So viel Impfdosen erhält Deutschland – und wann sie eintreffen

Insgesamt erhält Deutschland in diesem Jahr laut Bundesgesundheitsministerium bis zu 34 Millionen Dosen des Impfstoffs Novavax. In der kommenden Woche soll Deutschland demnach die erste Teillieferung von insgesamt 1,4 Millionen Dosen erhalten, die dann an die Bundesländer ausgeliefert werden sollen. In den Kalenderwochen neun und zehn sollen dann jeweils 900.000 Impfdosen Novavax in Deutschland ankommen, in der elften Kalenderwoche sollen es 600.000 sein.

In den Monaten April bis Juni sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums dann weitere Lieferung von bis zu 30 Millionen Impfdosen mit dem Impfstoff-Hersteller Novavax vereinbart.

Das empfiehlt die Stiko zu Novavax

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte bereits am 15. Februar ihre Impfempfehlung aktualisiert. Sie empfiehlt eine Impfung mit dem neuen Impfstoff Novavax zur Grundimmunisierung für Personen ab 18 Jahren. Zwei Impfdosen in einem Abstand von drei Wochen seien zu verabreichen. Wegen fehlender Daten wird der Impfstoff in der Schwangerschaft und Stillzeit derzeit nicht empfohlen.

An der Zulassungsstudie waren laut des US-Herstellers Novavax insgesamt 30.000 Menschen aus den USA und Mexiko beteiligt. Das Vakzin senke die Wahrscheinlichkeit an einer Corona-Infektion zu erkranken um 90 Prozent. Auch das Risiko eines schweren Verlaufs reduziere sich. Umgangssprachlich ist der Impfstoff unter den Namen „Novavax“ bekannt. Jedoch ist das der Name des US-Herstellers. Selbst heißt der Impfstoff „Nuvaxovid“.

Von Steve Reutter