Tourismusverband Dahme-Seenland sucht Großeltern für Werbekampagne

Königs Wusterhausen

Der Tourismusverband Dahme-Seenland in Königs Wusterhausen sucht Gesichter für seine neue Werbekampagne. Gefragt sind Großeltern ab 60 Jahren, die sich gemeinsam mit ihren Enkeln bei einem Wochenendausflug in der Region von einem professionellen Fotografen begleiten lassen wollen.

„Die Reiseregion Dahme-Seenland bietet unglaublich viele familienfreundliche Aktivitäten“, sagt der Marketingmanager des Tourismusverbandes, Norman Siehl. Das neue Werbematerial soll sich deshalb explizit an Familien – inklusive Großeltern – richten. Den künftigen Fotomodellen verspricht Siehl für das Shooting einen „perfekten Tag“ mit exklusiven Erlebnissen an den schönsten Ausflugszielen in der Reiseregion Dahme-Seenland – bei Bedarf auch mit Übernachtung auf Kosten des Verbandes.

Die Fotos sollen für die Homepage des Verbandes und für Werbeprospekte zu Ausflügen in der Region verwendet werden. Als Dankeschön dürfen sich die Models regionale Spezialitäten aus dem Angebot der Touristeninformation in Königs Wusterhausen aussuchen und bekommen einen Satz der Fotos zur privaten Nutzung. Bei Interesse schreiben Sie eine E-Mail an info@dahme-seenland.de oder melden sich telefonisch unter 03375/25 20 25.

Von Feliks Todtmann