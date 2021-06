Sie alle wollen später einmal hoch hinaus: Bei dem Luftfahrt-Ausbilder Trainico in Wildau werden Menschen für Jobs in der Branche geschult. Besonders beliebt ist die Ausbildung zum Fluggerätemechaniker. In der Werkstatt des Unternehmens können sich die Azubis an ihrem Objekt der Begierde ausprobieren: Den Flugzeugen.