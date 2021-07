Brand

Es wird wieder ausgelassen geplanscht, im Regenwald flaniert und sich einmal um die Welt geschlemmt: Das Tropical Islands ist seit gut einem Monat wieder für seine Besucher geöffnet. Nachdem Europas größte tropische Urlaubswelt coronabedingt sieben Monate lang geschlossen war, durften mit dem Wegfall des Beherbergungsverbots in Brandenburg Mitte Juni die ersten Gäste in den Tropenpark zurückkehren.

Inzwischen läuft der Betrieb in der Freizeitwelt mit Südsee- und Amazonasfeeling wieder auf Hochtouren, wie Park-Sprecher Matthias Möller bilanziert. „Die Zimmerreservierungen für unsere Übernachtungsangebote sind in der Ferienzeit komplett ausgebucht“, sagt er. Wer sich jetzt noch spontan für einen Aufenthalt im Tropical Islands entscheidet, kann nur noch auf kurzfristige Stornierungen hoffen. Bei den Tagesgästen gibt es nach Ansicht von Park-Sprecher Möller noch Luft nach oben. Er geht aber davon aus, dass die Besucherzahlen noch steigen werden. „Für gewöhnlich kommen nach dem Ende der Schulferien in Berlin und Brandenburg mehr Tagesgäste zu uns.“

Maximal 3500 Gäste können täglich das Tropical Islands besuchen. Quelle: Tropical Islands

Weniger Gäste, aber stabile Einnahmen

Momentan können bis zu 3500 Menschen pro Tag das Tropical Islands besuchen und die Angebote des Themenparks nutzen. Aus Gesundheitsschutzgründen hat man sich dazu entschieden, in diesem Sommer erstmal noch nicht wieder mit der vollen Auslastung von rund 5000 Gästen pro Tag zu kalkulieren.

„Die Überlegung dazu gab es angesichts der niedrigen Inzidenzzahlen im Landkreis, aber wir haben uns dafür ausgesprochen, mit geringerer Personenauslastung weiterzumachen“, sagt Möller. Schließlich wolle man den Gästen den Besuch so angenehm und sicher wie möglich machen. Finanziell rentiere sich die Rechnung mit weniger Gästen. „Wir haben in der Pandemie festgestellt, dass die Übernachtungsgäste im Schnitt länger bleiben und ein Gast mehr konsumiert“, sagt der Tropenpark-Vertreter. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte man sich auch eine dauerhafte Reduzierung der Gästezahlen vorstellen.

Derzeit brauchen Parkgäste keinen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Quelle: Tropical Islands

Servicekräfte händeringend gesucht

Das vor der Wiedereröffnung des Tropical Islands erarbeitete Hygienekonzept hat sich im Betrieb bewährt, sagt Möller. Lediglich an neuralgischen Punkten, wie dem Eingang sowie in den gastronomischen Bereichen beim Platzverlassen, müssen noch medizinische Masken getragen werden. Ein Corona-Schnelltest ist vor dem Besuch des Tropenparks nicht mehr nötig, seit die Brandenburger Landesregierung die Testpflicht für das Gastgewerbe aufgehoben hat. Das eigens vor dem Eingangstor errichtete Testcenter, das bis dato nur eine Woche im Juni im Betrieb war, wolle man aber grundsätzlich betriebsbereit halten, sagt Möller. „Sollte die Inzidenz wieder in die Höhe schnellen und die von der Regierung gesetzte Marke für die Wiedereinführung der Testpflicht überschreiten, wollen wir vorbereitet sein.“

Bei all den guten Nachrichten gibt es derzeit aber auch ein Thema, das den Parkverantwortlichen Sorgen bereitet: In der Corona-Pandemie mit Kurzarbeit haben sich einige Angestellte beruflich umorientiert und fehlen nun im Team der rund 550 Beschäftigten – ein Problem, mit dem Gastronomen bundesweit zu kämpfen haben. „Vor allem im Bereich Service und Cleaning haben wir derzeit noch freie Stellen“, sagt Möller. Der Betrieb des Parks sei dadurch aber nicht gefährdet. Auswirkungen gibt es dennoch. So sind mangels Personals zum Beispiel nicht alle Restaurants auf der Anlage mittags und abends geöffnet.

Von Jérôme Lombard