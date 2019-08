Königs Wusterhausen

Über eine Million Euro bekommen die Schulen in Königs Wusterhausen vom Land Brandenburg im Rahmen des Digitalpakts Schule. Damit können sie in den nächsten Jahren technische Geräte wie Tablets oder Smartboards kaufen.

Noch vor Beginn des neuen Schuljahres gab es gute Nachrichten für die Schulen in ganz Brandenburg. Landesweit sollen mehr als 150 Millionen Euro dafür sorgen, dass die Schulen ihre Technik auf den neuesten Stand bringen können. Gut 4,1 Millionen Euro davon gehen in den Landkreis Dahme-Spreewald, 1,1 Millionen an die Schulen in Königs Wusterhausen. 20 000 Euro bekommt jede Schule als Sockelbetrag, 409 Euro kommen pro Schüler hinzu. Als besonderen politischen Schwerpunkt des Förderprogramms sieht das Bildungsministerium in Potsdam die berufliche Bildung.

Infoveranstaltung im August

Überwiegend erfreut sind die Schulleiter im ganzen Landkreis über den plötzlichen Geldsegen. Wie viel dabei jede einzelne Schule bekommt, ist allerdings noch nicht überall angekommen. Nicht viel wissen die Schulleiter auch über die Einzelheiten des Verfahrens. Am 22. August sei man auf Einladung der Schulträger zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, kann Schuleiterin Marion Bethge von der Erich-Kästner Grundschule immerhin sagen. Auch sie freut sich erstmal über mehr als 225 000 Euro für ihre Schule. Gleichzeitig sieht sie aber auch, dass der Einkauf neuester Technik die Digitalisierungspläne für die Schulen nur bedingt voranbringt.

Schmalbrüstiges Breitband

„Unsere Schule ist schon ganz gut ausgestattet. Wir haben allerdings offene Fragen beim Personal und bei den Inhalten: Zurzeit ist der Administrator unserer Schule gleichzeitig noch für neun andere Schulen zuständig. Wir brauchen standortnahe und ansprechbare Administratoren. Wir brauchen entsprechend ausgebildete Lehrer. Allein der Austausch von Kreidetafeln gegen Smartboards bringt uns nicht weiter“, sagt die Schulleiterin. Und dann ist da noch das leidige Thema des Breitbandanschlusses. „Was nützen uns die besten und teuersten Geräte ohne den nötigen Breitbandanschluss“, fragt sie. Es gibt Stunden an der Schule, an denen tatsächlich eine komplette Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern mit den Geräten arbeiten kann. Die Regel sei aber eher, dass es nur für die halbe Klasse reicht. Die Frage, wie das geändert werden könne, blieb im Potsdamer Bildungsministerium erst einmal unbeantwortet.

Pädagogische Konzepte nötig

Mit Skepsis sieht die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) in Potsdam den vermeintlichen Geldsegen. „Mal abgesehen davon, dass wir in Brandenburg mit dem Digitalpakt sehr spät dran sind, fehlt es an notwendigen Begleitsystemen“, findet der Vorsitzende Günther Fuchs. Es gebe bisher keinerlei inhaltlichen Rahmen. Pädagogische Konzepte? „Fehlanzeige. Und auch das Thema Datenschutz fehlt bisher völlig“. Da fürchtet er Unsicherheit und Chaos auf die Schulen zukommen. „Nicht zuletzt fehlt es auch an einer langfristigen Strategie: Völlig unklar ist, was das Land zukünftig gibt.“

Von Udo Böhlefeld