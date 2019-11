Königs Wusterhausen

Ein Unbekannter hat am 30. Juli, einem Dienstag, Bargeld in der Sparkassenfiliale an der Bahnhofstraße unterschlagen. Ein Kunde hatte zuvor an einem Geldautomaten Geld von seinem Konto abgehoben. Da der Automat jedoch für die Ausgabe ungewöhnlich lange brauchte, kontaktierte der Kunde einen Mitarbeiter der Sparkasse und verließ dazu den Bereich des Geldautomaten.

Polizei veröffentlicht Fotos einer Überwachungskamera. Quelle: Polizei

In der Zwischenzeit trat der nächste Kunde an den Automaten – das Geld stakt inzwischen im Ausgabefach. Dieser Unbekannte entnahm es und verließ die Filiale. Das Geschehen wurde durch die Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Da die bisher geführten Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes führten, wendet sich die Kriminalpolizei nun auf Beschluss des Amtsgerichts an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kennt den Mann auf den Bildern? Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Polizei sucht nach Zeugen

Mit sachdienlichen Hinweisen kann man sich an die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen wenden – unter der Telefonnummer 03375/27 00. Hinweise nimmt die Polizei des Landes Brandenburg auch im Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben entgegen.

Von MAZonline