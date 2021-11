König Wusterhausen/Zeuthen

Nach einem Fehler beim Einfädeln stießen am Donnerstagabend ein Mitsubishi und ein Hyundai am Schlossplatz in Königs Wusterhausen zusammen. Danach konnten die Autos aber ihre Fahrt bei einem Schaden von rund 3.000 Euro fortsetzen. Mit einem Schaden von rund 4.000 Euro endete ein Zusammenstoß am Freitagmorgen: In der Ahornallee in Zeuthen waren ein Peugeot und ein BMW nach einem Abbiege-Fehler kollidiert.

Von MAZonline