Königs Wusterhausen

Am Freitag um 13.20 Uhr kam es in Königs Wusterhausen an der Kreuzung an der Heinrich-von-Kleist-Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person schwer verletzt wurde. Eine 69-jährige E-Bike-Fahrerin bog nach links in die Heinrich-von-Kleist-Straße ab, wobei sie mit einer von rechts kommenden 84-jährigen VW-Fahrerin zusammenstieß. Die Fahrradfahrerin stürzte. Auf Grund der Verletzungen musste die Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Von MAZonline