Niederlehme

Am Dienstag ereignete sich ein Auffahrunfall in die Karl-Marx-Straße in Niederlehme. Ein Skoda und ein Toyota kollidierten. Verletzt wurde niemand und bei einem Sachschaden von rund 2000 Euro blieb das gerammte Auto fahrtüchtig. Allerdings ist der Verursacher des Unfalls geflüchtet, so dass die Polizei jetzt nach ihm sucht.

Von MAZonline