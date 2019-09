Niederlehme

Auf der A10 zwischen dem Dreieck Spreeau und der Anschlussstelle Niederlehme waren am Montagmittag drei Lkw an einem Unfall beteiligt. Zwei Fahrzeuge landeten infolge der Kollision im Straßengraben. Die Verkehrsbehinderungen werden voraussichtlich bis in den späten Nachmittag dauern.

Bei dem Unfall w...