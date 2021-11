Deutsch Wusterhausen

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei wurden am Montagnachmittag zu einem Vorfahrtunfall in den Darwinbogen in Deutsch Wusterhausen gerufen. Auf der Kreuzung der B 179 waren ein Toyota, ein Skoda und ein Renault zusammengestoßen. Zwei Fahrer (42 und 51) sowie ein Kind (12) wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Bei einem Gesamtschaden von rund 20.000 Euro mussten Abschleppdienste zwei Fahrzeuge bergen.

Von MAZonline