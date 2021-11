Königs Wusterhausen

Einen Verkehrsunfall gab es am Montagvormittag in der Straße Am Güterbahnhof/Ecke Storkower Straße: Dort war aus ungeklärter Ursache ein VW-Kleinwagen von der Straße abgekommen. Der Polo lag auf der Seite – sein 82-jähriger Fahrer musste aus dem Pkw befreit werden. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline