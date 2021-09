Königs Wusterhausen

Beim Abbiegen kollidierten am Dienstag an der Ecke der Potsdamer Straße zum Amtsgarten in Königs Wusterhausen ein Pkw und ein Harley-Davidson-Fahrer miteinander. Die 50-jährige Sozia des Motorrades wurde leicht verletzt und im Krankenhaus versorgt. Bei etwa 1200 Euro Sachschaden blieben beide Fahrzeuge betriebsbereit. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf.

Von MAZonline