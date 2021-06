Königs Wusterhausen

Rettungskräfte mussten am Mittwoch zu einem Unfall in die Luckenwalder Straße in Königs Wusterhausen ausrücken. An der Bushaltestelle des Fontane-Centers war ein siebenjähriger Junge auf die Fahrbahn gelaufen und mit einem Auto zusammengestoßen. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline