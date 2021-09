Niederlehme

Am Mittwochabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in die Karl-Marx-Straße in Niederlehme. Unweit eines Supermarktes hatte ein 14-jähriger Fahrradfahrer die Straße überquert und war mit einem auf der Straße fahrenden Fahrzeug zusammengestoßen. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen bei der Kollision. Er konnte ambulant versorgt werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline